自由廣場》國民黨系統性罷免造假的背後

◎ 陳昶日

繼國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押禁見後，國民黨宜蘭縣黨部、基隆市黨部及新北市黨部，陸續再被檢調搜索，加上基隆市政府民政處長張淵翔成為第一個被聲請羈押的國民黨執政縣市官員，在在顯示國民黨罷免造假是不折不扣系統性集體犯罪。

跨縣市出現大規模死亡連署、偽造簽名、冒名頂替等刑事犯罪，絕非個人自發性零星單一行為可以解釋過關；若非國民黨黨中央教唆煽惑，就是黨工們沿襲往例，濫用個資純屬長年陋習，乃至於兩者兼而有之。

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虛偽造假根本就是國民黨的DNA，就像四十年前違法幫未到場立委同僚投票的國民黨老立委楊寶琳一樣，國民黨黨工現在一定很納悶「以前就可以，現在怎麼不行？」。

無孔不入各機關社團的基層組織動員能力，是國民黨長年執政所累積的優勢，隨著二次政黨輪替後鈍化衰退，只能吃老本抄寫過時未更新舊名單，乃自曝其短最好例證。連黨員是否還在人世也無法清楚掌握，是國民黨基層組織從根爛起冰山一角。如同四二六凱道集會參與者多屬年齡層偏高長者，甚至須仰賴動員外籍移工打腫臉充胖子，國民黨傳統組織實力老化凋零，動員無力疲態盡顯。

而受指派擔任造假罷免案發起人的國民黨青年軍，無法接棒補位振衰起敝，未發揮年輕人行動力沒撩下去走進基層，加上欠缺對外開拓新票源論述能力，出發動機往往當成競選公職跳板，誤以為被交付大量連署書是前進市議會的入場券，如今卻等於是偽造文書的搜索票；可能因而終身揹上犯罪前科紀錄，這批充斥舊思維的國民黨新生力軍並非全然無辜。

反觀罷免藍委的公民團體，從原本宣傳空戰按部就班擴展至陸戰，從定點輪班擺攤被動受理開始，繼而主動出擊深入社區大街小巷宣講，一步一腳印不放棄任何一張連署書，最後交出遠超乎預期的二階連署成績單，不少志工更在忍受冷嘲熱諷中不斷培養進化說理說服戰鬥力。

兩相對照一消一長，勢必連帶牽動台灣未來政治勢力版圖位移與重組。

（作者從商）

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