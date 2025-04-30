自由廣場》寄語正在為家園努力的人／你並不孤單 讓我們一起建造台灣

◎ 嶼明

台灣的民主之路，從來不是一條平坦大道。

從國民政府遷台、二二八事件、長達數十年的戒嚴統治，到美麗島事件、鄭南榕為言論自由殉道，這塊土地上的每一寸自由，都是一代代人民用堅韌與犧牲，一點一滴爭取得來。

今天，我們享有選舉權利、言論自由、司法獨立，這一切，都不是自然天成，而是千萬人的堅持與行動，胼手胝足，築起屬於台灣的民主之家。

請繼續往下閱讀...

然而，民主並非能夠鬆懈的果實。近期，國民黨與民眾黨在國家主體論述的模糊退縮，兩岸政策與世界抗共潮流脫節，他們因政治盤算而選擇親共路線，在立院侵蝕憲政體制、削弱民主機制。面對危機，公民社會再次挺身而出。

也許，你正是其中一員。

或許你在工作之餘，拖著疲憊身軀，依然走到連署站，投入罷免行列；或許你在假日，放下休息與陪伴家人的時間，只為了一場又一場的宣講與說明；又或者，你在社群上與親友耐心地一次次辯論，只為點燃更多人的覺醒。

你不是專業的社會運動者，不是擁有龐大資源的人，只憑對台灣的一股熱愛，一份單純堅定的信念，而走上這條路。

這份付出，當然疲憊，或許孤單，但絕非徒勞。

正如歷史社會學者查爾斯‧泰利（Charles Tilly）所說：「國家，是在行動與互動中被建構與再建構的。」

台灣的存在，正是無數人這樣一次又一次微小卻真實的行動，堆疊而成的成果。

罷免單的每一個簽名，街頭的每一聲呼喊，網路上的每一篇論述與辯護，一次又一次不放棄地去說服一個人，你都是在幫台灣打下新的地基，堆築出台灣國家主體性的磐石。

當你抗爭不公，你就在為正義點燃火炬。

當你守護選舉，你就在為民主加固城牆。

當你用思想喚醒同胞，你就在為自由鋪設大道。

每一個小小的你，每一個默默付出的身影，都是這個國家的血脈與骨架。

我們不是在等待哪一個大國承認台灣，也不是在等待奇蹟降臨，而是用自己的雙手，一塊一塊堆築出屬於我們自己的國家。

國家的真正誕生，不是因為誰准許我們存在，而是因為我們自己，用行動證明了我們配得上存在，配得上自由。

所以，親愛的夥伴，

當你感到疲累時，請記得，你從不孤單。

當你懷疑自己是否有用時，請相信，你的每一份努力，正是台灣存在的證明。

這就是台灣應有的新國民精神——

自覺、自信、行動，然後，在世界上堅定地立足。

未來仍然充滿挑戰，但只要有像你這樣的人，台灣，就有希望。

這份希望，正是台灣最寶貴的力量。

（作者是開業建築師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法