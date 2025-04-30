社論》藍白朱黃的主席保衛戰

藍白朱黃，有志一同，倒閣、立委改選，萬萬不可，因為草頭黃會倒，正常倫也會倒，蔣公子的反攻起點，正是朱、黃的終點。（資料照）

朱立倫週一宣布，將於五二○賴總統就職滿週年當日，提出罷免、彈劾案，並下令啟動二階罷免綠委連署。幾天前，四二六活動結束後，朱逕往中正一分局接受約談。這是挾群眾運動施壓北市警及北檢嗎？這是向提出倒閣的蔣公子別苗頭嗎？這是以「藍白共主」之姿摜壓挑戰黨主席者嗎？朱主席的封神演義，把自己人設成司法迫害的英雄、對抗獨裁者賴清德的首謀。他要吸引的是，主席選舉的黨內同溫層，誰挑戰這位政治精算師，不啻幫「綠共頭子」迫害本黨！

朱主席，從二○一六「換柱」到二○二四「藍白合」，陸續玩掉好幾個藍營要角。總統之路，如果不由他掛帥，寧可死道友，不可死貧道，如二○二四。原來，政治精算師想同時扮演兩個角色：kingmaker與king。換言之，他假惺惺說要當kingmaker，沒有說出口的是，他便是那個king。kingmaker跟king，兩塊招牌一組人馬，往者已矣，來者可追，蔣公子、盧媽媽，請自珍重。

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藍白朱黃，有志一同，倒閣、立委改選，萬萬不可，因為草頭黃會倒，正常倫也會倒，蔣公子的反攻起點，正是朱、黃的終點。或許有人會問：罷免、彈劾總統，不也是注定白忙一場？朱主席天庭飽滿，跟別人想的不一樣。一，罷免、彈劾總統不成，無礙朱黃主席地位。只要交代傅總召，四分之一、二分之一立委提案，便足以啟動罷免、彈劾大戲，表決要三分之二不會過，那是後話。二，朱主席一馬當先，與賴總統捉對廝殺，眾將官僅剩附和「威武」的份，話語權歸凱撒，聲量也歸凱撒。蔣、侯、盧，或韓院長，豈能唱反調？三，大罷免，國民黨只有小輸、大輸之別，無論如何帳都算在他頭上。朱主席的首要之務，不是救哪位落水狗，而是自己如何避開黨內究責。四，一定要有川普關稅戰的震撼效果，才能令藍營支持者恨到極點、六神無主。於是，把滿腔熱血灑向「綠共頭子」，鞏固領導中心。五，罷免、彈劾總統，歹戲一定要拖棚。朱主席應該會控制節奏慢動作，劇情延伸至八、九月主席改選。至於黃主席，天下大亂，混水摸魚，有助於解除不分區兩年換人的魔咒。

多年來，朱主席似乎向北京傳達一種訊息︰他可以掌控國民黨，更可以控制在野黨大局。言下之意，北京可以繼續以朱立倫為對口，推動所謂的反獨促統、親中反美，換作別人未必好用。二○二四，所謂的「藍白合」，雖然錯失總統，但也做掉「李登輝二．○」的想像，在立法院形成「藍白國會獨裁」，大有功於遏制各式台獨。四二六之前，朱、黃「在野領袖峰會」，再次擦亮「藍白合」的招牌，既是對蔣、侯、盧下馬威，更像意在說服北京：最佳馬前卒，非我莫屬。從反共到通匪，只剩嘴巴「反中共」，國民黨越來越不正常，正常倫功不可沒，尤其是迎回馬英九時代被開除黨籍的「病毒」當總召。

用罷免、彈劾總統來反制大罷免，很容易嗅出自保的味道。大罷免，由公民團體發起，符合規定的話，一階二階三階沒問題。罷免、彈劾總統，主場在立法院，提案出不了國會，輪不到公民投票、憲法法庭就結束了。以目前的國會政黨板塊，罷免、彈劾總統，綠營易守，藍白難攻。相對的，倒閣、立委改選，反可獲綠委「幫倒忙」。凡此解釋了，面對大罷免，藍營大咖各有所思，各有所圖，反正以後補選未必會輸，「徐巧芯們」各人顧性命吧。

講到這裡，有個插曲，值得一提。黃珊珊，舉目藍白橘黃綠，畢竟是中上之材，可惜跟錯柯文哲，如今停權三年、一籌莫展，政治生命堪憂。不過，在混沌的政局中，她也有其「主觀能動性」。簡單的動作，便是兩年屆滿前辭去不分區立委。此舉，將令「藍白牆頭兩面倒」的「草頭黃們」左右為難，也會喚起柯家軍（特別是陳佩琪）的不平：柯文哲仍身陷囹圄，黃國昌卻已委身游淑慧、鍾小平那個黨。如此一來，或許還有山窮水盡、柳暗花明的機會。

知人知面不知心，朱立倫這號人物，大家對他的誤解會不會超過對他的認識？維基百科事件，有人想像他是美國線民。自從出任國民黨主席，他又明顯與北京相向而行。正常倫，內心世界與外在言行，可能表裡不一。果真如此，便十分能夠解釋，為什麼他「很國民黨」又總是「害國民黨」。他忠黨愛國不落人後，但所忠的「黨」、所愛的「國」，是不是他嘴巴上講的那一個？或許不乏國民黨人，也跟我們略有同感，滑滑的像泥鰍抓不準。

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