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自由廣場》朱立倫含血噴人 全黨渾然不知民主？

2025/04/29 05:30

◎ 林逸民

在野兩黨在「四二六」大遊行，討論起民主，民眾黨主席黃國昌反客為主，讓國民黨成了幫人作嫁的呆瓜，但大家翻出黃國昌過去砲轟國民黨的話語，句句都對現在的黃國昌打臉。國民黨主席朱立倫不甘舞台被黃國昌劫持，加碼含血噴人誣指賴清德總統「獨裁」。

朱立倫號稱留美，顯然沒在美國學到基本民主常識。如今我們使用的「獨裁」詞彙，其實來自西方的羅馬史。東亞的專制體制是家天下，由皇帝「乾綱獨斷」，皇帝若大權旁落，就被視為「倫常崩壞」，會致內憂外患，如此迷信專制的文明，沒必要創造出特定詞彙來形容專制的預設狀態。

羅馬推翻王政後進入共和，由元老院推選兩位執政，平時執政雖掌大權，但仍受法律限制及元老院（即國會）的制衡，但若國家進入戰爭等緊急狀態，因兵凶戰危，不及事事經民主程序議決，會選出「獨裁官」，行事不受民主機制限制，有利快速反應，不論動員或作戰，可盡快解決國家危機。

這個誘人的職位，到後期因羅馬擴張過度，民主結構逐漸出問題，一再有人試圖霸佔獨裁官寶座，最後一位就是凱撒讓自己成為終身獨裁官，因而遭暗殺。後世就以獨裁官的職稱，作為獨裁者的代表。

朱立倫誣指賴清德總統發動大罷免，聲稱他是獨裁。但這完全是矛盾，因為賴清德總統若真是獨裁，那他根本不必發動大罷免，他只要直接無視國會的存在，自行通過預算和法案，自己簽署施行就行，哪裡還須要理會在野黨？

國民黨無知，不懂世界史，總該記得自己的歷史，台灣的確曾經聲稱戰爭而施行獨裁，就是兩蔣利用「動員戡亂時期」凍結了憲法、施行了戒嚴。當年，若對政府有異議，想遊行表達，例如一九七九年美麗島雜誌社成員遊行演講，就被警察全面包圍，事後再由警備總部大肆逮人、審判，是為美麗島事件。

何況，藍營成功罷免陳柏惟時，朱立倫就說是民主的勝利，如今同樣是罷免，只因是藍委被罷，就誣指賴獨裁，這種髮夾彎是要如何自圓其說？如此貽笑大方，難道想讓舉世皆知國民黨不知民主為何物？

面對所謂「獨裁」的帽子，執政黨依然是循國會來通過預算，面對藍白立委蠻橫阻撓，行政院依然認真寫解凍報告書，至於對不適任的藍委，公民依然根據憲法的罷免條款行使權利，最終仍是由人民投票決定去留，這一切都是經由民主程序，「獨裁」兩字真是睜眼說瞎話。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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