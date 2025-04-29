自由廣場》（北社評論）大罷免是台灣民間「反共剿匪」政治運動

◎ 陳慶坤

大罷免二階連署進入最後倒數。依四月廿七日統計，以傅崐萁為首的亂台藍委，約有廿一～廿五名會進入第三階段的罷免投票。在台灣民主政治運動發展過程中，二○二五年「大罷免」是二○一四年「太陽花學運」後的再一次全民政治運動。後者是針對立法院倒行逆施的運作施以反制，前者則是跨出立院成為台灣全民運動。兩次都是對內反制中國國民黨、對外反抗敵對勢力，形成「反共剿匪」的政治運動！

國民黨立院黨團總召傅崐萁主導的立法院，過去一年來，勾結民眾黨團八席立委狼狽為奸，藍白「舔共立委」傾全力惹怒台灣人，終於引爆「大罷免時代」。誠如聯電創辦人曹興誠所言：「大罷免以反共、剿匪、清除內奸為訴求！」

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二○二五年全國大罷免是台灣人再次覺醒，四一九集會「拒絕統戰，守護台灣」，中華民國旗與台灣獨立旗第一次同場飄揚，這是清醒藍結合本土台，堅定團結「反共剿匪」捍衛台灣的展現，是台灣認同抗拒親中勢力的關鍵轉折點，是新時代的分水嶺。大罷免成功，國民黨崩盤，流傳已久的民間格言「國民黨不倒，台灣不會好」終將實現！

即將被這股大罷免海嘯淹沒的中國國民黨權貴，不知反省，在國會繼續推動中配六改四、推離島建設條例幫中國洗產地、推兩公投、改國安法要將國安改置立院主導等法案；在國會外，推反罷免卻不敢推倒閣，四二六集結瞎扯司法迫害反獨裁，還要罷免賴總統。荒腔走板，曝露百年國民黨已經不反共，「跪共」（或稱「聯俄容共」）才是其真心；更顯現全黨在「親中換和平」的騙術失敗後，面臨即將滅黨的大潮，已經六神無主，走投無路。

國際友人及媒體提醒台灣，必須嚴肅面對中共二○二七年「建軍百年」的台海危機。賴清德總統將中國列為「境外敵對勢力」，提五大國安威脅及十七項因應策略，籲請國人團結抵抗分化。大罷免是台灣民間「境內反共剿匪」意識覺醒的全民運動，是被中共第五縱隊嚴重滲透的自清行動，是保護自身民主自由生活體制的大反撲，配合執政團隊在軍武國安反滲透措施等各方面的加強，台灣的軟硬全面自我防衛能力必將全面提升。

（作者是北社社員，中央大學博士）

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