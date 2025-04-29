自由廣場》左轉誰輸？蔣萬安拆違建父子騎驢

◎ 陳建志

台北市罷免友善獨立書店「左轉有書」頻繁遭人以不同名義向市府七個局處檢舉，其中建管處更直接援引二○○一年九月一樓前違建查報紀錄，要求「限期拆除改善」引起熱議。但實際查詢違建明細該案，建管處並未登錄執行明細，無認定範圍圖、查報照片，僅記錄有議員會勘，會勘結論未送達，而再有紀錄更新即「函請違建人限期二○二五年三月廿六日自行拆除改善」。

各地縣市政府因違建數量龐大，早已建立一套處理辦法定期修改，但官字兩個口，機關如何裁量很有藝術。由於書店這案系統上資料不全，違建範圍、內容，外界不得而知。按流程，建管處應該上傳系統，除非擔心違建範圍太小、照片公布怕引發非議。很難不讓人聯想北市府高層想查水錶，執行面推給基層、又怕惹眾怒，搞得違建科裡外不是人。

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台北市違建處理在前市長柯文哲任內原則上不接受辦理會勘，可開協調會，不留會議結論。蔣萬安上台後沿用處理方式。不分黨派議員辦公室都曾處理違建陳情案，法規上不得暫緩，處理上卻有優先順序與輕重緩急，彼此「不說破不點破」。

早年辦公室與建管處有默契，辦會勘但不出席也就無會議記錄，甚至會勘訂在拆除當天，近年暫緩拆除方式有改變，但換湯不換藥，也有辦公室「能擋一次」的耳語，底線是若遇頻繁檢舉也只能秉公辦理。實務是三次以上檢舉才會行動。

在罷免當下，比對各局處稽查、甚至堪比聯合稽查的程度，店家被查水表的感受尤其明顯。不少民眾都有陳情檢舉被罐頭回覆打發的經驗，對比市長蔣萬安親臨違反集會，市警局一夜舉牌七次還不趕人的溫柔對待，市民都在看蔣萬安如何處理違建，該案違建是限於書店範圍或大樓一樓成片的違建，尚無法確定，到時委外拆除是大場面還是部分拆除，還很難說。

某種程度，依法行政的反覆、雙標選擇性執法，對政府的威信不分中央、地方都是嚴重傷害，首都市長犯法，警察不阻擋還要幫開路、國民黨偽造文書拼罷免連署，還要上街頭嗆司法不公。反觀小民開書店違建碰到跨越時空的查報，廿四年後連範圍、照片都無法查詢，就被要求限期拆除，蔣萬安父子騎驢拆違建怎麼辦都難看。

（作者是政治工作者）

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