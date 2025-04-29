自由廣場》濫控「獨裁」 對台灣民主的最大傷害

◎ 王宏仁

從柏拉圖、亞里斯多德到現代的施密特（Carl Schmitt）、阿倫特（Hannah Arendt）等思想家，對「獨裁」都有明確的界定：獨裁是指權力集中於個人或少數集團之手，剝奪民眾自由選擇權，破壞法治與程序正義。即使在施密特提出的「主權獨裁」概念中，在與「民主」做出結合討論的時候，也強調必須建立在人民主權授權之下，且只能作為緊急狀態下的暫時性授權，而非常態施政。

對照今日台灣政治情勢，國民黨主席朱立倫與民眾黨領袖四月廿六日號召的「戰獨裁」活動，明顯是錯用甚至是濫用「獨裁」(或「民主獨裁」)這個概念來誤導民眾、煽動對立。從學術定義來看，現任政府既無違反選舉結果、無剝奪民權、亦持續接受立法院監督，何來「獨裁」可言？

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在野黨對執政黨提出批評，本是民主政治的常態，政策上的辯論也是民主運作的正常現象。然而，國民黨與民眾黨卻早已超越了正常監督的界線。他們不僅持續杯葛行政院總預算，意圖癱瘓政府正常運作，更在司法機關發現民間罷免行動中出現不實連署資料（如幽靈人口、死亡名單）之時，反而惡意指控檢調是「司法迫害」，並對總統賴清德進行無證據的人身攻擊。在野勢力的這些做法，完全無視程序正義與證據標準，只憑空指控、煽動群眾情緒。其實已經踐踏了台灣的法治精神，也嚴重腐蝕台灣的民主文化。

如果仔細回顧歷史，烏克蘭之所以成為俄羅斯侵略的目標，不單是地緣戰略的需要，更關鍵的是烏克蘭長期政局分裂：親俄與親歐派長期撕裂，使國家內部無法形成一致的防衛意志，為外來勢力提供了可乘之機。今日台灣在野勢力的行徑，正是在複製這種政局分裂的險惡情境。

即使以最大善意推測，國民黨與民眾黨或許並非蓄意配合中國意志，但他們對台灣社會帶來的裂解、對國家機能造成的癱瘓，已經無可挽回。在當前中國極權擴張、台海局勢緊張的時刻，內部分裂將是台灣生存最大的隱憂。今天，在野黨肆意濫用「獨裁」這一字眼，所帶來的後果，恐怕比任何一次政策辯論的勝負都來得更加深遠且致命。

台灣民主的可貴，在於多元聲音與制度競爭，但多元不是無限上綱的謠言操弄，競爭也不是以癱瘓體制、摧毀信任為代價。真正的民主，從來不是誰喊得最大聲，而是誰能在程序中理性辯論、在法治下公平競爭。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

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