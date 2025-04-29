晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》濫控「獨裁」 對台灣民主的最大傷害

2025/04/29 05:30

◎ 王宏仁

從柏拉圖、亞里斯多德到現代的施密特（Carl Schmitt）、阿倫特（Hannah Arendt）等思想家，對「獨裁」都有明確的界定：獨裁是指權力集中於個人或少數集團之手，剝奪民眾自由選擇權，破壞法治與程序正義。即使在施密特提出的「主權獨裁」概念中，在與「民主」做出結合討論的時候，也強調必須建立在人民主權授權之下，且只能作為緊急狀態下的暫時性授權，而非常態施政。

對照今日台灣政治情勢，國民黨主席朱立倫與民眾黨領袖四月廿六日號召的「戰獨裁」活動，明顯是錯用甚至是濫用「獨裁」(或「民主獨裁」)這個概念來誤導民眾、煽動對立。從學術定義來看，現任政府既無違反選舉結果、無剝奪民權、亦持續接受立法院監督，何來「獨裁」可言？

在野黨對執政黨提出批評，本是民主政治的常態，政策上的辯論也是民主運作的正常現象。然而，國民黨與民眾黨卻早已超越了正常監督的界線。他們不僅持續杯葛行政院總預算，意圖癱瘓政府正常運作，更在司法機關發現民間罷免行動中出現不實連署資料（如幽靈人口、死亡名單）之時，反而惡意指控檢調是「司法迫害」，並對總統賴清德進行無證據的人身攻擊。在野勢力的這些做法，完全無視程序正義與證據標準，只憑空指控、煽動群眾情緒。其實已經踐踏了台灣的法治精神，也嚴重腐蝕台灣的民主文化。

如果仔細回顧歷史，烏克蘭之所以成為俄羅斯侵略的目標，不單是地緣戰略的需要，更關鍵的是烏克蘭長期政局分裂：親俄與親歐派長期撕裂，使國家內部無法形成一致的防衛意志，為外來勢力提供了可乘之機。今日台灣在野勢力的行徑，正是在複製這種政局分裂的險惡情境。

即使以最大善意推測，國民黨與民眾黨或許並非蓄意配合中國意志，但他們對台灣社會帶來的裂解、對國家機能造成的癱瘓，已經無可挽回。在當前中國極權擴張、台海局勢緊張的時刻，內部分裂將是台灣生存最大的隱憂。今天，在野黨肆意濫用「獨裁」這一字眼，所帶來的後果，恐怕比任何一次政策辯論的勝負都來得更加深遠且致命。

台灣民主的可貴，在於多元聲音與制度競爭，但多元不是無限上綱的謠言操弄，競爭也不是以癱瘓體制、摧毀信任為代價。真正的民主，從來不是誰喊得最大聲，而是誰能在程序中理性辯論、在法治下公平競爭。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書