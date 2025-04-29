自由廣場》兩岸刑事訴訟法比一比／要戰獨裁 就應該去中國

◎ 李慶義

判斷是不是獨裁國家，最重要的指標，就是人身自由的保障。

憲法第八條明文規定「人民身體之自由應予保障…人民因犯罪嫌疑被逮捕拘禁時，其逮捕拘禁機關應將逮捕拘禁原因，以書面告知本人及其本人指定之親友，並至遲於廿四小時內移送該管法院審問…」。

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因此，所有被拘捕的人犯，都要書面告知本人及本人所指定的親友，並應於廿四小時內釋放或移送法院審問。這廿四小時是檢警共用的時間，並非檢警各自使用廿四小時。這個人身自由的基本保障規定，在我國是歷經大法官多次對憲法的解釋及修法才達成。

這個看似簡單，在台灣並無任何疑義的人身自由保障規定，在對岸的中國，卻完全不一樣。

在中國，中華人民共和國的刑事訴訟法第一條開宗明義，為了「維護社會主義社會秩序」，依該國刑事訴訟法規定，中國的公安機關，可以拘傳犯罪嫌疑人、被告人（第六十四條），對「重大的嫌疑犯」可以「先行拘留」（第八十條），可以異地執行拘留（第八十一條）。拘留之後，若可能有礙偵查，可不通知家屬（第八十三條）。拘留之後，提請人民檢察院審查批准的時間，最長可延長至卅天（第八十九條）。而這只是送人民檢察院審查批准，還沒有到送法院審問的階段。

所以在中國，公安機關可不經法院審問，就隨心所欲，把你抓去關卅天，然而再形式上的提請人民檢察院審查批准，然後再繼續押你，押多久，不知道，什麼案被押，不知道。難怪很多人在中國莫名其妙就失蹤，而下落不明，家人不知道能去哪裡找人。

如果真要「戰獨裁」，就應該去中國，去戰完全沒有人身自由保障的獨裁政權，那才是真正的戰獨裁。而不是對由法官裁定羈押的案件，肆意批評，那不是戰獨裁，而是「戰司法」、「干預司法」。而「戰司法」、「干預司法」正是走向獨裁的第一步。

（作者是台灣高檢署台中檢察分署檢察官）

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