社論》以常識常理檢驗藍白426凱道集會

台灣的政治複雜，有時甚至演變為「信者恆信、不信者恆不信」，但就藍白四二六凱道集會而言，儘管政客慣常炮製語言迷障以掩飾真正意圖，要檢驗其間的虛實，其實不難。（資料照）

民主台灣，政黨鬥爭日甚，上週六在總統府前凱達格蘭大道的集會，凸顯了政治現況。這一集會，以「反綠共 戰獨裁」為口號，藍白總動員，大咖雲集，宣稱二十五萬人參加。其間，台上政客夸夸其談，或稱賴清德「謀殺」台灣民主，台灣與獨裁國家沒兩樣，或指檢調辦藍白不辦綠，或要綠營停止大罷免，還有人以打麻將比喻政治爭鬥，主事的藍黨主席朱立倫更激情喊出「罷免賴清德」。台下群眾搖旗吶喊，「綠色威權，司法不公」、「搶救民主，釋放柯文哲」、「下架民進黨」等標語，有備而來；還傳出動員外籍移工尬場的不法情事。

台灣的政治複雜，有時甚至演變為「信者恆信、不信者恆不信」，但就藍白四二六凱道集會而言，儘管政客慣常炮製語言迷障以掩飾真正意圖，要檢驗其間的虛實，其實不難。

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集會既以「戰獨裁」為名，首應辨明，賴清德是否獨裁者，台灣是否已淪為獨裁國家？台灣人歷經兩蔣統治，多年來旁觀一黨專政的中國政治，正常人大都有能力判斷獨裁與否。有如國共兩黨主政之下，獨裁體制由一人或少數人掌握絕對權力，不受法律或憲政制衡；自由選舉、言論自由和政治社會多元化盡受壓制，維持統治權為最高目標。

以此國際通則檢驗，答案極為清楚。台灣如今國會假改革之名行奪權之實，憲政機關權力盡受襲奪，憲法法庭被癱瘓，政府預算遭惡整刪凍，公眾罷免立委因而風起雲湧。即使柯文哲涉貪及中國國民黨幽靈連署罷免案，審檢也分立運作，涉案人羈押或定罪與否悉按法治程序走。

凱道四一九和四二六連續集會，更凸顯了台灣是自由民主十足的社會。兩場集會，分由不同陣營、不同主張、不同群眾，時隔一週在同一地點舉行，顯現民主社會的多元活絡。尤其四二六的群眾、政客對總統府直指總統獨裁，要拉他下台；賴清德果真獨裁，豈能容忍如此公然挑戰？因而，為賴清德和台灣戴上「獨裁」的帽子，政客不是無知、選擇性記憶，就是居心叵測而睜眼說瞎話，煽情聳動有餘，尺寸顯然不合。

誇張不實的不只言語口號，現場人數估算同樣膨風。二十五萬人之說，自欺欺人，反引發訕笑。誠然，政治集會遊行主辦單位習於從高估算參與人數，惟一旦過於誇大，歷經民主化過程的台灣人看多了，不僅不買單，主事者失了公信力，反危及訴求目標。這場集會，動員遠及花東地區，坐遊覽車前來的群眾流動性較低，久經集遊老手網紅劉宇席（四叉貓）以空拍圖估算，約六萬多人；媒體引述警方人士估計，也大致如此。二十五萬與六萬，相差數倍，這又引發另一負面效應︰既可動員那麼多人，何以還死亡連署，抄名冊？浮誇現場人數以自嗨，不誠無物，自殘的代價不小。

批判司法不公，是集會另一訴求。這一指控攸關民主根基的法治，須拿出事實與證據，不能凊彩講，出自政治動機而施壓干預司法。然而，包括柯文哲案及幽靈連署案，藍白陣營至今都以「自己人」是否羈押為判準，以致鬧出因不同層級法院裁定忽而指控司法迫害、忽而改口讚其公正的矛盾。其等而下之者，拿「微罪不舉」為涉案人開脫；但幽靈人口連署，事涉偽造文書重罪，不能因泛政治而「造假無罪、作弊有理」。蔣萬安尤創惡例，他到集遊禁制區的台北地檢署抗議「司法不公」，宣稱以國民、市民、三寶爸身分到場，「個人行為自己擔」，形同放棄首都市長地位，企圖切割變換身分卸責。同樣惡劣的，國會最大黨黨主席聚眾包圍法院，站在執法警察的對立面，讓台灣人瞠目結舌。

被指「獨裁者」的賴清德對此回應。他強調，真要戰獨裁，應去對地方，找對人，對北京不再卑躬屈膝，傳達台灣人民心聲，獨裁者放棄武力打台灣。其次，台灣朝野政黨都是中國滲透對象，不只綠共，也有藍共、白共，大家要一起反共。此外，民主的真諦是法治，朝野都應支持司法單位依法辦案，勿枉勿縱。

這番說明與反駁，符合事實與常識常理，簡明剴切而鏗鏘有力。中國千方百計要併吞台灣，滲透只是一端，部署吸收建立間諜網不分藍綠白陣營，對執政部門尤加緊潛伏。反共護台聯盟志工曹興誠就此說得好：每個人都應該又藍又綠、反共保台。台派與中華民國派在四一九集會所展現的大罷免氣勢，即反映這一沛然民意潮流。至於戰獨裁要去北京，習近平是國際間經拜登公開認證的獨裁者，捨此而不為，只凸顯四二六主事者別有用心。

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