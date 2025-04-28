社論》戰獨裁何不去北京天安門？

總統賴清德批藍白，如果要戰獨裁，應該要去北京天安門，至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權。（資料照）

面對檢調偵辦藍營偽造連署書案，與罷免藍委二階過關急速增加，大罷免勢不可免，備受黨內批判的國民黨主席朱立倫為求自保，先是發動衝北檢無功，繼之操作四二六「反綠共、戰獨裁」，邀請民眾黨主席黃國昌助陣，並在現場情緒高亢之下，宣稱五二○後要在立法院提罷免總統案。藍白組成的「司法互助會」，相互取暖，企圖壓迫法院釋放柯文哲及黃呂錦茹等涉案嫌犯，在法治國家是不可能的事，能否提升朱立倫領導威望，保住岌岌可危的黨主席職位，有待觀察。然而，朱的這番操作已讓藍營漸趨白營化。

四二六號召全黨上凱道，固然打出「反綠共、戰獨裁」的口號，但最大的目的是朱立倫意圖保住黨主席職位。歷來與國民黨本質相近的政黨領導人，若是領導威望受到挑戰，就是發動血腥的權力鬥爭或群眾運動。例如毛澤東大約發動十次權力鬥爭，以及文化大革命，肅清黨內外的異己。但朱立倫的領導能力與魅力不足，且台灣已是民主國家，無法以權鬥手法保住權位，因此只有假「反綠共、戰獨裁」之名，轉移黨內因涉及不法被司法偵辦的事實，塑造賴清德與民進黨為假想敵，號召全黨對抗。此舉因群眾大抵是用遊覽車動員而來，營造熱鬧場面，但只能反映地方的動員能力，並不等同於群眾了解所謂「反綠共、戰獨裁」的真實意涵。四二六上凱道，反映藍營集會示威缺乏理想性號召，乃漸趨「嘉年華」化傾向，意味國民黨理想性逐漸消失的重要徵兆。

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事實上，國民黨在兩蔣時代以戒嚴統治主宰台灣的命運，到李登輝主政時以本土化與民主化翻轉台灣的發展走向，卻未能改變國民黨的反民主基因，因而從李登輝以降，國民黨領導人可說一代不如一代，到了朱立倫則更等而下之，備受質疑。朱立倫一接任黨主席即罔顧社會清議，以同舟計畫招攏部分爭議性人物、地方派系，此舉雖然使黨的實力壯大，卻導致地方實力派主導藍營走向。例如曾被黨內要角視為「病毒」的傅崐萁躍升黨團總召，實質影響力甚於韓國瑜，有如立院地下院長，指揮藍白大軍在國會衝撞，種下大罷免的禍因。

國民黨已連續三屆未能取得中央執政權，因此藉此次躍升為國會第一大黨的機會，結盟自甘淪為傅隨組織的白八席，形成國會過半形勢，亂刪亂凍中央預算，以財劃法修正搶食中央財政，意圖在立院違憲擴權，弱化監察院、考試院、憲法法庭等，過程中並未尊重少數，完全封殺討論與透明化，把國民黨在國會變成「衝組化」，一再挑戰台灣主流民意的底線。而在立法院內恣意妄為，經常展現暴力傾向，多為藍營的新進立委。這批政壇新貴少年得意，胸無大志，無法參與專業討論，只會在國會逞凶鬥猛，以蠻橫衝撞博取聲量，終於引起民間反彈，釀成大罷免潮。尤有甚者，連被視為少主的台北市長蔣萬安，也突然抹去溫良恭儉讓的人設，展現戰狼姿態。可見藍營的衝組化，幾乎是全黨一致的趨向，不論文武都展現一副猙獰面目。

國民黨近年除了加速地方派系化、衝組化，更大的問題在於「民眾黨化」、「黃國昌化」。本來白營只擁有八席不分區立委，在黃國昌強烈的反民進黨情結下，白營淪為藍營的側翼，被國民黨收編，走向「小藍化」，幾乎不可避免。然而，陷在滔天大浪的朱立倫，卻師法民眾黨，對於證據確鑿的偽造連署書案，不僅不反躬自省，反而跟民眾黨學舌，打著政治迫害對抗民進黨。加上「倒閣」可能導致藍營失去國會多數的優勢，但反倒閣卻能得到害怕倒閣後變成一無所有的黃國昌的友善聲援，因而請鬼拿藥單，擁抱曾經誓言「不要懷疑我消滅國民黨的決心」的黃國昌作為對抗民進黨的盟友。朱立倫的作為逆轉了白黨的小藍化，反而使藍營小白化。

尤其嚴重的是，國民黨日趨「紅統化」，對中共夜以繼日的軍事威脅，與統戰手法，不但視而不見，反而指責強化台灣防衛能力的民進黨挑釁中共，與中共對台同一口徑。令人質疑的是，每當中共軍演對台強烈恫嚇時，恰巧就有國民黨副主席等級人物赴中，在中國高官面前也不敢稍有抗議，而且藍營更附和中共「疑美恨川」的大外宣調子。所以，國民黨的「紅統化」是路線、立場的顯性化，並不是外界的抹紅。

朱黃合流，在凱道高舉「反綠共、戰獨裁」旗幟，實際上是一群假裝神勇的政客在對抗一個不存在的怪獸。民進黨強化台灣主權與防衛能力，成為中共首要消滅的敵人，何來「綠共」之存在？如果台灣有「共」，大概只有親中共、日漸紅統化的國民黨吧。至於戰獨裁，誠如賴總統所言，如果要戰獨裁，應該要去北京天安門，至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權。可悲的是，藍白不此之圖，卻對將民主政黨醜化為「共」，將民選總統貼上獨裁者標籤，凸顯藍營已無宏大治國藍圖，只是「反綠成癮」的親共政黨罷了。

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