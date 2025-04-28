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自由廣場》注意刑警短缺 避免治安空窗

2025/04/28 05:30

◎ 王翔正

隨著科技日新月異，金融交易多元化與電信網路自由化，犯罪集團易用資通科技及金融的便利性來實施犯罪行為，從傳統轉向虛擬，刑事偵查人員卻受限於工具欠缺與人力不足，導致查案受阻，吃力不討好。

據統計至三月底，全國偵查佐預算缺額六四九人，缺額率十三．八九％，近年政府推出許多改革方案，聚眾活動也遽增，員警遇大型陳抗勤務常停休，無形中導致工作增加，刑事人員又須肩負蒐證、偵查等任務，時刻注意犯罪徵候。加上宣誓打詐、掃毒工作主軸後，原本防搶、肅竊、掃黑專案工作一樣也沒少，導致多數員警不願投入刑事警察工作。

此外，刑事人員本身業務繁重，除公文案牘勞形外，還要應付地檢署發交、發查案件，且兼負刑責區內大小刑案績效，偵查佐面對刑案發生，有破案壓力，若遇到強盜殺人、連續槍擊等重大治安與社會矚目事件，更是沒日沒夜、長年下來工作量嚴重勞逸不均，不啻讓人「做到流汗，被嫌到流涎」。

刑事工作尤賴辦案經驗，必須日積月累且具備專業，針對遲遲未解的人力荒，建議提升刑事加給增加誘因，精簡刑事人員勤業務，並研擬工作獎勵與儘速補充第一線人力等措施，以激勵更多基層員警加入刑警行列，避免造成我國治安空窗，讓不法份子逍遙法外。

（作者為文字工作者）

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