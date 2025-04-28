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自由廣場》（胡，怎麼說）人老朱黃，反常為妖，黨之將亡，妖孽盡出！

2025/04/28 05:30

◎ 胡文輝

藍白四二六，只有十六字評論︰「人老朱黃，反常為妖，黨之將亡，妖孽盡出！」

問題不在群眾年齡結構老，也不在藍白花多少大錢、雇數百輛遊覽車，全台各地載人到凱道充場面，問題在藍白兩黨「人老朱黃」的話術翻來覆去，使的都是老掉牙的那記賤招︰「賴清德出來面對！」

「人老朱黃」故意忘記的是︰四二六源起作票被抓。藍白黨聯合罷綠委，藍黨黨部、黨工涉嫌組織性偽造連署、變相作票，被檢調抓到依法偵辦。作票是民主劊子手、不公不義惡行，因違法證據彰彰明甚，紙包不住火了，朱立倫與黃國昌一拍即合，竟把作票醜聞政治無限上綱為「賴清德政治迫害」！

說穿了，四二六就是挺作票，一場沒有絲毫正當性的政治動員。朱黃絕不會說出偽連署、真作票違法真相，反而編造莫須有罪名栽贓賴清德、抹黑司法，狂喊「罷免總統」當自己作票涉弊的遮羞布。當朱立倫四二六走出中正一分局，一邊恣意撒謊誣衊賴清德、一邊指控「賴清德要沒收人民的聲音」，若沒收，你能亂講？人老朱黃至此，可憐哪！

「反綠共、戰獨裁」是四二六主題，兩句不倫不類口號自曝藍白共同點就是︰該有「心」的地方都沒有「心」，只剩一個「黑洞」！沒中心思想、沒核心價值，這兩黨就像權力喪屍，見權力就追咬，為篡奪權力可以不擇手段破壞台灣安全！藍白一路走來荒腔走板太反常，反常為妖，四二六凱道台上藍白頭頭們如群魔亂舞，讓人見識什麼是妖氣森森！

人老朱黃「反綠共」不敢反共、反什麼碗糕共？反綠共舔中共，還製造一個虛空幻影「綠共」當稻草人，任藍白任意亂揮空棒狠打。人老朱黃謊言欺世本是「常業」慣犯，他們帶同鐵粉活在自編自導自演謊言裡，但天要下雨、黨要自毀，由他去吧！

人老朱黃「戰獨裁」卻抱「一黨專政、一人獨裁」的中共大腿，藍白兩個中國黨真要戰獨裁，就該去北京天安門，咆哮︰「習近平出來負責！」他們當然不敢，我也不鼓勵他們去，不怕他們被消失，而是怕他們到了天安門就如傅崐萁見了王滬寧立變小草，馬上卑躬屈膝跪喊「習近平萬歲」！

藍白將敗、謊言如牛毛；黨之將亡，妖孽盡出！當謊言成了朱黃日常，大罷免就是讓台灣人民用選票說真話、大家一起拚二階連署過關、罷免投票見真章！

（作者為資深媒體人）

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