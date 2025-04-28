自由廣場》警惕中國貨倒灌 守護台灣產業未來

◎ 魏世昌

近期，美國祭出高關稅圍堵中國商品，全球貿易格局正經歷劇烈變動，過去的平衡正在被打破。在這波風暴中，台灣極有可能成為新的「受災戶」，這並非杞人憂天，歷史已經給我們前車之鑑。

自二○一九年美中貿易戰開打以來，中國出口到台灣的金額不減反增，年增率高達十三．二％，其中電子產品、家電、零組件與紡織品增幅最為顯著。隨著美國加大對中國商品的關稅，約八成中國對美出口的產品將遭遇重重關卡，這些被拒於美國市場的廉價商品，很可能轉向台灣市場。

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台灣與美國擁有相同的一一○伏特電壓規格，這讓台灣成為中國廠商「轉單清庫」的最佳跳板。而中國電商平台早已虎視眈眈，去年淘寶「雙十一」便砸下廿億元免運補貼，搶進台灣市場。隨著新一波關稅戰的爆發，中國電商勢必再度加碼補貼，對本地業者造成更大衝擊。

更令人擔憂的是，這波中國衝擊不僅僅是價格戰而已。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，全球必須為第二次中國衝擊做好準備，並且各國已加速採取貿易保護措施，以保護本國產業與就業。台灣是否已做好準備，面對這場可能的衝擊？

過去，台灣一直信奉自由貿易，但當對手運用政府補貼與低價傾銷等「不對稱競爭」手段時，市場機制恐怕無法自保。若我們繼續放任中國便宜貨傾銷，台灣廠商將面臨重大挑戰，產業升級與就業穩定也將受損。

這一次的挑戰，遠超過單純的價格競爭。政府必須超前部署，採取必要的防衛性措施，守住本地市場，保護台灣的品牌與勞工。這不是反對自由貿易，而是捍衛公平競爭的基本原則。當全球各國紛紛警醒，台灣更不該再心存僥倖。

（作者為工程師）

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