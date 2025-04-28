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自由廣場》逾80萬人連署 大罷免有三好

2025/04/28 05:30

◎ 張昭仁

大罷免已有逾八十萬人簽署，國內民眾熱情參與，旅居世界的台灣人也積極響應。各地志工更是任勞任怨付出，公民循序參與，證明我們雖是那多山的小國，卻是好國好民。這次大罷免有三好：

一、對台灣社會好，過去八年民進黨執政，人民歲月靜好，經濟發展，國防自主發展，自制勇鷹號飛機及海錕號潛艇。去年國會由藍白主導，開始毀憲亂政，亂刪預算，搞的國不像國，國會像是中共立法局。大罷免經眾志成城，將進入第三階段，再努力一下，罷掉紅色立委，就可回到過去八年的立法院結構，社會恢復穩定，國家恢復秩序，恢復照顧人民，這是大罷免第一好。

二、對國民黨好，百年大黨淪為經濟犯的社會敗類在立法院指揮太妹芯、暴力薇、綠卡秀、共產玲及隨附者羞辱殘害中華民國體制、毀掉憲法、刪掉國防，社服預算，讓中華民國不像國，這是共產黨的指令，不是國民黨員所願，罷掉經濟犯、太妺、暴徒及共產走狗，重選時國民黨的正常黨員可以出線，國民黨才能恢復正常，這是大罷免的第二好。

三、對民進黨好，倘若大罷免大成功，民進黨恢復立法院過半，像過去八年穩定執政，利國利民。經由大罷免與台灣社會深度溝通交流，更知道民之所欲，同時也可廣納各界的人才，意見創造更美好的台灣社會，這是大罷免的第三好。

大罷免有三大好，只對經濟犯、太妹、暴徒及共產黨走狗不好，值得台灣社會相互扶持全力以赴，期盼最後努力讓大罷免得以大成功！

（作者為會計師）

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