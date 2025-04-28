自由廣場》大罷免修正補錯 台灣民主成熟關鍵

◎ 張清濠

歷史學者哈拉瑞（Yuval Noah Harari）說過：「人類把自己這個物種命名為智人（Homo sapiens）—有智慧的人類。但我們究竟配不配得上這個稱號，實在有待商榷」。

這一點從四月廿六日在凱道號稱「戰獨裁」的集會遊行來看，令人不得不佩服以上所言不虛。英國小說家歐威爾（George Orwell）說：「無知就是力量」，對照這句話，凱道這個無厘頭的集會名目，確實不只幾分吻合。

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民主政治可貴之處，就是它有自我修正機制，人民發現選錯人了，就可以罷免他（她）。去年一月十三日，藍白兩黨加總取得國會多數，一年多來，從國會擴權開始，兩黨不顧程序正義，除了憲訴法、財劃法、選罷等法外，刪除、凍結總預算更坐實讓政府失能的意圖。藍、白立委不思福國利民，除了擴權自肥外，就是毀憲與亂政。現在我們正在透過罷免權淘汰不適任立委，讓國會恢復秩序，此乃天經地義。

面對大罷免，國民黨非但不思檢討，更不惜以「幽靈連署」罷免綠委反制；更令人傻眼的是，在作弊被抓之後，黨主席還動員黨員，包括首都市長前往禁制區，以司法不公為名，集會叫囂。知法玩法，嘴裡還振振有詞「政治迫害」！孰可忍！孰不可忍！

相信世界都在看，台灣民主是否成熟就在這次「自我修正機制」是否成功。如果成功，這是個民主體制的史詩級典範，更是台灣人的驕傲；如果不成，可以確定的是，反對黨立委將繼續把權力當武器，繼續刺傷我們，斷絕我們再談未來！

期許今年秋天我們有一個正常的國會！

（作者為退休教授）

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