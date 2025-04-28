晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》大罷免修正補錯 台灣民主成熟關鍵

2025/04/28 05:30

◎ 張清濠

歷史學者哈拉瑞（Yuval Noah Harari）說過：「人類把自己這個物種命名為智人（Homo sapiens）—有智慧的人類。但我們究竟配不配得上這個稱號，實在有待商榷」。

這一點從四月廿六日在凱道號稱「戰獨裁」的集會遊行來看，令人不得不佩服以上所言不虛。英國小說家歐威爾（George Orwell）說：「無知就是力量」，對照這句話，凱道這個無厘頭的集會名目，確實不只幾分吻合。

民主政治可貴之處，就是它有自我修正機制，人民發現選錯人了，就可以罷免他（她）。去年一月十三日，藍白兩黨加總取得國會多數，一年多來，從國會擴權開始，兩黨不顧程序正義，除了憲訴法、財劃法、選罷等法外，刪除、凍結總預算更坐實讓政府失能的意圖。藍、白立委不思福國利民，除了擴權自肥外，就是毀憲與亂政。現在我們正在透過罷免權淘汰不適任立委，讓國會恢復秩序，此乃天經地義。

面對大罷免，國民黨非但不思檢討，更不惜以「幽靈連署」罷免綠委反制；更令人傻眼的是，在作弊被抓之後，黨主席還動員黨員，包括首都市長前往禁制區，以司法不公為名，集會叫囂。知法玩法，嘴裡還振振有詞「政治迫害」！孰可忍！孰不可忍！

相信世界都在看，台灣民主是否成熟就在這次「自我修正機制」是否成功。如果成功，這是個民主體制的史詩級典範，更是台灣人的驕傲；如果不成，可以確定的是，反對黨立委將繼續把權力當武器，繼續刺傷我們，斷絕我們再談未來！

期許今年秋天我們有一個正常的國會！

（作者為退休教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書