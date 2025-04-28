晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》迎共不會有未來 別忘「留島不留人」

2025/04/28 05:30

◎ 郭索

近日，隨著國眾兩黨號召群眾上凱道，高喊「戰獨裁」，不僅台灣本地泛藍輿論沸騰，中國官方與統媒也迅速跟進宣傳。從《知行》、《China Xinhua News》等中共官媒，到《今日海峽》、《海峽之聲》等對台統戰平台，無不大肆報導、推廣這場集會抗議。瞬間，讓人似生錯覺，彷彿中國也有集會遊行的自由，彷彿中國也能批評領導人的民主氛圍。

然而，這樣的幻象很快被打破。當中國翻牆網友留言，「把這些藍啊綠啊白啊全《鯊》光」時，筆者猛然想起，小粉紅們過去口中的「留島不留人」，從來不只是空洞的口號，而是根植在不少中國人心中的潛在願望。這一刀見骨的仇恨與暴戾，讓人無法再對中共宣傳機器所塑造的「和平統一」假象抱持任何幻想。

台灣藍白政客一再地討好中國，以為只要姿態夠低、配合夠多，就能換取生存與善意。但現實是，中國民眾與政權對台灣人骨子裡的輕視與敵意，並不因任何「跪舔」行徑而減少，反而更加深了「台灣人卑微可欺」的印象。再多的示弱，只會換來更多的蔑視與踐踏。

台灣人若繼續內部分裂，喪失自立自強的意志，終將迎來一個更險惡的時刻。當這些極端的小粉紅們一旦掌握更多權力，或者有朝一日成為壓境的統治者，再怎麼跪拜、再怎麼低頭，也無法換回今日尚存的自由與和平家園。醒醒吧，台灣人，唯有團結自強，才有未來！

（作者從事自由業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書