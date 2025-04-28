自由廣場》迎共不會有未來 別忘「留島不留人」

◎ 郭索

近日，隨著國眾兩黨號召群眾上凱道，高喊「戰獨裁」，不僅台灣本地泛藍輿論沸騰，中國官方與統媒也迅速跟進宣傳。從《知行》、《China Xinhua News》等中共官媒，到《今日海峽》、《海峽之聲》等對台統戰平台，無不大肆報導、推廣這場集會抗議。瞬間，讓人似生錯覺，彷彿中國也有集會遊行的自由，彷彿中國也能批評領導人的民主氛圍。

然而，這樣的幻象很快被打破。當中國翻牆網友留言，「把這些藍啊綠啊白啊全《鯊》光」時，筆者猛然想起，小粉紅們過去口中的「留島不留人」，從來不只是空洞的口號，而是根植在不少中國人心中的潛在願望。這一刀見骨的仇恨與暴戾，讓人無法再對中共宣傳機器所塑造的「和平統一」假象抱持任何幻想。

請繼續往下閱讀...

台灣藍白政客一再地討好中國，以為只要姿態夠低、配合夠多，就能換取生存與善意。但現實是，中國民眾與政權對台灣人骨子裡的輕視與敵意，並不因任何「跪舔」行徑而減少，反而更加深了「台灣人卑微可欺」的印象。再多的示弱，只會換來更多的蔑視與踐踏。

台灣人若繼續內部分裂，喪失自立自強的意志，終將迎來一個更險惡的時刻。當這些極端的小粉紅們一旦掌握更多權力，或者有朝一日成為壓境的統治者，再怎麼跪拜、再怎麼低頭，也無法換回今日尚存的自由與和平家園。醒醒吧，台灣人，唯有團結自強，才有未來！

（作者從事自由業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法