自由廣場》蔡正元造謠被打臉 丟臉丟到日本政壇

◎ 李坤隆

大罷免進入最後時間，每個事件都可能是成敗關鍵，當國民黨北市黨部主委黃呂錦茹被收押，可說是直接重擊藍營士氣，即使號召支持者上凱道，整體氣勢已經明顯地受到傷害，尤其在國民黨前副祕書長蔡正元的造謠被戳破之後，又為罷藍委行動添加不少柴火。

蔡正元日前在臉書上表示：「前日本防衛副大臣中山泰秀託人跟他說，賴清德要整他、郭正亮、傅崐萁。」當這樣的訊息發出之後，結果被遠在日本的中山泰秀先生看到了，當事人非常生氣，立刻發了一篇澄清文，痛批蔡正元完全是在造謠。

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蔡正元將事件延伸到與台友好的日本，而中山泰秀出身政治世家，祖父、伯父、父親都曾擔過國會議員，祖母更是日本首位女性內閣大臣，對於這樣知名的人物居然還敢直接的造謠，這背後的心態就更加耐人尋味了，甚至還讓台灣的政治醜聞一下子就登上國際媒體，這對於我們民主政治的發展無疑是莫名的傷害。

這場大罷免是理念之爭，國民黨面對這樣的政治局勢不僅沒有深刻的自我反省與改進，反而還出現許多令人難以接受的動作，這對於面對民意的檢驗絕對是不及格的，如今蔡正元的做法無疑是自掘墳墓，如果國民黨不嚴厲的批判，恐怕這一筆爛帳還是會算到國民黨的頭上！

（作者為大學教師）

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