自由廣場》從魯比歐角色 談推升美台關係

◎ 高碩泰

美國國務卿魯比歐日前公布將全面改組國務院，幅度之鉅乃歷來罕見。國務院內部架構將積極整併、裁撤或縮編，優化人力、大量裁員、削減預算，許多駐外使領館料將關閉，此前若干援外、文宣單位如國際開發總署（USAID）、美國之音（VOA）等幾告停擺或斷炊，各項改革在華府引起諸多議論，國務院內外人心惶惶。主管兩岸事務的亞太局仍予保留，但維持與否或擴大，美國在台協會（AIT）編制是否受到影響？令人關注。

川普就職總統當天，聯邦參院以九十九票對○票無異議通過魯卿的任命案，史上僅見，顯示他在共和、民主兩黨嚴重對峙下的國會，獲得跨黨派全數肯定，身為第一位拉丁裔國務卿，如何適任川普首席閣員與外長角色，各方矚目。台海安全與台美關係亦長期獲得美國國會跨黨派支持，放眼川普的國安外交團隊，知台友台且最具決策地位的成員，應非魯卿莫屬。

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魯氏乃美方唯一與台灣前後任正副元首蔡英文、賴清德、蕭美琴均有第一手密切互動的重量級領袖，分別在二○一六年蔡首次過境邁阿密及二○二○年賴偕蕭出席華府「全美祈禱早餐會」場合，洵屬一段佳話。但此際國務院進行重大變革，內部充滿不確定性且士氣待提振，如何推升深厚互利的台美關係，允值觀察。

魯氏長年在國會支持或領銜推動多項助台法案，包括台灣駐美代表處正名、加速對台軍售、放寬交往限制、AIT台北處長提高位階並須經參院同意、華府應更主動支持台灣與中美洲邦交等議題。嗣在國務卿提名案的國會證詞，上任後媒體訪問，出席歐盟、北約、G7、美日韓外長會談及國務院公開聲明，均再三重申「台灣關係法」、「六項保證」對台承諾，反對北京對台施壓、軍演、海空滋擾及企圖以武力或脅迫片面改變台海現狀，強調華府須讓北京清楚武力犯台的高昂代價而遏阻妄動。魯卿一貫的友台挺台言論，脈絡可循而清晰堅定，在川普團隊中堪稱無出其右。

惟溫和保守派的魯卿既要忠心耿耿，服膺白宮主人的意志，又要戒慎恐懼，必要時微調身段，俾融入高度「川普化」陣營而發揮決策影響力，恐非易事。魯卿在川普上任近一百天內奔波斡旋烏俄停火、以哈衝突、伊朗核武發展，尚須就跨大西洋、亞太盟友關係、巴拿馬運河、格陵蘭議題宣示川普立場，迄今仍待端出亮眼的外交成果，倘再遇上川普的即興式或急轉彎決策風格，面臨的考驗自不容低估。

川普對外政策模式，崇尚「利益、實力、交易」。未來對美溝通、交涉、談判，除須仔細盤點我方強項與籌碼，亦宜透過台美政府、民間及企業界「知川派」、「知魯派」人士，精準判讀川普二．○的政策思維，統合在華府、各州及基層、國會與智庫、意見領袖、非政府組織及僑界的人脈與資源，務實運作，深化互信，論述台灣在印太的地緣戰略價值與利益貢獻，台美夥伴合作是寶貴資產而絕非包袱，俾進一步打造互賴雙贏、可續性與可預測性的雙邊關係。

（作者為國策研究院顧問、前駐美代表）

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