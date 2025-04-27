自由廣場》批中扭曲2758號決議 美首度在安理會表態

◎ 陳琪

四月廿三日的聯合國安理會會議上，美國首次正式、公開地批評中國長年對聯合國大會二七五八號決議的詮釋與操作，指出中國「扭曲」決議內容，企圖在國際舞台上孤立台灣。此舉，不僅代表美國對兩岸問題立場的重大轉變，也讓台灣在國際社會的處境迎來新一波的討論機會。二七五八號決議在一九七一年通過，主要是解決中國在聯合國的代表權問題，將中華人民共和國取代中華民國成為「中國」的唯一合法代表。

然而，決議本身並未處理台灣的國際地位問題，更未授權中國政府代表台灣人民。美國此次在安理會明確指出這一點，直接挑戰中國長期將二七五八號決議等同於「台灣屬於中國」的說法，無疑是一種戰略性的外交重申。不僅讓國際社會重新關注台灣的國際地位問題，也進一步打破了中國在國際場域中壟斷話語權的現狀。

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美國之所以選擇在安理會公開表態，背後反映出的是更為宏觀的國際局勢變化。近年來，隨著中國在全球推動「戰狼外交」、強勢擴張影響力，越來越多國家對中國做法感到警惕與反感，尤其是對其在聯合國等國際組織內部強行施壓、打壓台灣國際空間的行徑更感不滿。美國表態，不只是單純的聲援台灣，更在呼籲國際社會正視事實：台灣是個具有高度民主、自由與經濟實力的現代社會，不應因為歷史文件的一紙模糊文字，而被剝奪參與國際事務的權利。

尤其在當前全球面對疫情防治、氣候變遷等跨國議題時，台灣的貢獻與參與顯得格外重要。美國以此角度切入，不僅能爭取更多國家的支持，也逐步建立一套以「國際公共利益」為出發點的台灣論述框架，弱化中國長期以主權為唯一論述核心的壓制策略。

然而，要真正扭轉台灣在國際社會中的孤立局面，仍然面臨許多挑戰。中國在聯合國體系經營許久，透過龐大的經濟援助與外交手段，成功拉攏眾多國家對「一中原則」的支持。即便美國公開點出二七五八號決議的侷限性，仍需具體行動來打破現有僵局。例如，如何協助台灣重返國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）等，並爭取更多國家在國際會議上發聲支持，都是接下來的重要課題。

台灣也須把握契機，積極深化與理念相近國家的合作，展現在公共衛生、科技創新、民主治理等領域的軟實力。只有當台灣能以行動說服國際社會其不可或缺的價值時，才能真正打破長久以來被中國孤立的困境，開拓更為寬廣的國際空間。

（作者為台北市民）

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