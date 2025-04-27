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自由廣場》無私Team Taiwan 公民就是這麼可敬可愛！

2025/04/27 05:30

◎ 張國財

對台灣政治生態有所體認的人，都知道：若非公民團體發揮超然的中道力量，光憑傳統民進黨，是搞不出像野百合、太陽花那種滂薄氣勢的公民運動。連月來如火如荼進行的罷免藍委運動，何嘗不是如此？

是的，由公民團體發韌，藍營東效西顰的大罷免，是一面照妖鏡。照妖鏡下，最經典的幾個場景是︰

一、同樣的台北街頭聲援活動：台派人士，或搭高鐵、或呼朋引伴共乘轎車、或搭捷運公車，朝凱道前進集結。渴了、就喝自帶的瓶裝水，餓了、就吃自帶的餐點；也就是說，交通自理、餐點自理！行動準則與追求的目標是「拒統護台」，「自己能為台灣做什麼、付出什麼？」的情操溢於言表！

反觀藍營要動員選民台北街頭「抗義」（反抗正義！），除了免費遊覽車接送，最好還附午餐便當＋晚上桌餐，午晚餐之間最好外加點心，否則群眾參與熱度堪憂。這也難怪，支持者長期耳濡目染藍營大咖，一個個「能撈就撈、能混就混」嘴臉，自然相對早已養成「台灣能為我做什麼？給我什麼好處？」的行動準則！

二、同樣的罷免連署：罷藍的連署志工們，有人辦留職停薪，有人乾脆離職全心全意投入，是可敬可愛的。茶水、點心，雖有熱心民眾主動供應，可是，手無寸鐵的志工們，更多的是面臨非理性的言語喝斥、挑釁、威脅，甚至於遭人身攻擊！可喜的是，這群志工都像壓不扁的玫瑰，沒有退縮！

反觀藍營，街頭巷尾不見擺攤，連署書卻照送不誤。大批死亡連署經藍營執政縣市選委會認證後，當罷綠領銜人的藍營黨工們，正紛紛面臨司法的究辦！

特別值得書寫的是，幫忙收罷藍立委連署書而被「查水表」的店家，一經報導，自有絡繹不絕的民眾，競相用新台幣下架其商品！正是，你當你的藍營公權力打手，我挺我的台灣隊，公道自在人心！

三、一場大罷免下來：台派跟藍營反共派，已然同仇敵愾，選擇站在「認同台灣是安身立命之所在、向共產中國說不」這一邊！剩下那藍營投降派跟白裡透紅的，準備好告別自由度九十四分的民主台灣，投入自由度九分的共產中國的懷抱了嗎？

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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