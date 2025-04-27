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自由廣場》假連署死不認錯 國民黨「民主惡霸」！

2025/04/27 05:30

◎ 李立聖

國民黨在凱道舉辦以「戰獨裁站出來」為主題的集會，並高喊「反惡罷、反綠共、戰獨裁」口號，聲稱要對抗民進黨濫權、捍衛民主法治。然而，回顧近期幾起罷免案的真相，國民黨自身在罷免連署過程中爆出的「幽靈連署」、「死人簽名、冒名代簽」等違法情節，才是真正踐踏民主制度的元兇。司法單位依法調查不法，國民黨不但未正面面對，還以「政治追殺」、「濫權搜查」的語言試圖轉移焦點，這才是真正的顛倒是非。

罷免制度本是民主機制中重要的一環，任何政黨或公民團體皆可依法行使。然而，行使權利不代表可以違法濫權。事實上，目前來自不同立場的公民團體或政黨支持者發起罷免藍委行動，民進黨也表態聲援民間力量。但這與國民黨主導的罷免行動中，大量出現造假連署的情況截然不同。若國民黨真有誠信，就應該配合調查、清查內部責任，而非將焦點模糊為「司法不公」的政治口號。

荒謬的是，罷免出現問題在先，國民黨卻搶先扮演受害者角色，高喊「反惡罷」，但最惡的罷免，恰恰是他們違法操作的結果。他們主張「戰獨裁」，卻對外部威脅視而不見，將所有火力對準檢警與政治對手。他們控訴「反綠共」，卻無視自己在選舉失利後，以連署造假方式進行報復式罷免。這些行為已不是正常政治動員，而是對制度的消費與破壞，讓民主變質為工具，讓誠信蕩然無存。

真正的民主不只是形式上的參與，更包括對程序正義的尊重。當一個政黨在罷免過程中大規模造假，卻拒絕認錯，反而企圖用群眾動員與輿論包裝自己的不法，那就不是「站出來捍衛民主」，而是「站出來護短推責」。國民黨若有心要讓社會重建信任，請先對假連署認錯道歉、配合調查，並承諾制度改革。否則，再多的口號，也掩蓋不了「民主惡霸」的真面目。

（作者為政治工作者）

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