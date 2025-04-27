自由廣場》426上凱道／挺犯罪「戰司法」？擁獨裁「戰獨裁」？

◎ 朱孟庠

四二六藍白政客聚集凱道，他們為誰站出來？為中國！大罷免誰最緊張？應是中共。賴總統強硬反問「要戰獨裁應去天安門」、「見中國高官不應卑躬屈膝」、「司法政治化，傷害民主」。自由度高達九十四分的台灣，賴總統怎會是獨裁者？既已定位境外敵對勢力，誰去密見敵國統戰頭子應法辦！

四二六要「反綠共」「戰獨裁」，台灣人你吞的下去嗎？紅統倚恃中共，炮口對內癱瘓政府，擁抱獨裁「戰獨裁」，撕裂司法「戰司法」，藍白司法互助，力挺貪腐、偽造文書，聚眾要脅毫無羞愧。在國會為中共開後門，轉身指罵反共的綠營為「綠共」。

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中國國民黨過去戒嚴統治近半世紀，現在權貴穿梭兩岸，與共幹你儂我儂，連勝文、洪秀柱、劉兆玄、周錫瑋和國台辦主任宋濤握手言歡，密謀什麼？周誆騙台灣年輕人，要把自由度只有九分的獨裁中國，當成第二個家。要我們相信習近平的馬英九，他與李彥秀、柯志恩等權貴，家人全是美國籍，自己都不做中國人，卻要台灣人當中國人，鬆懈敵我意識的謬論是為獨裁政權服務的統戰騙術，「 戰鬥藍」根本就是中共同路人，一心為中共接收台灣鋪路。

因幽靈連署被法辦，就喊出「戰獨裁」，司法遇到藍、白就得轉彎？北市黨部總幹事、書記長姚富文、初文卿都撇得一乾二淨，指連署資料都是青年軍送上來的，青年軍哪來的名冊？

去年藍白聯手惡修《選罷法》，除要附身分證影本外，還增修九十八之二條，偽造文書處五年以下有期徒刑。自己修的法，自己違法、自己抗議？唯一不變的就是死不認錯，愚化支持者，還包圍北檢，聚眾凱道。

KMT反向演繹了「黨」就是「尚黑」兩字。公民罷免團體連署書合格率都在九十五％以上，國民黨罷免吳沛憶等案不合格率竟高達四成，明顯是系統性、組織性的偽造文書。政治「詐團」站上凱道，繼續眶騙，辱罵總統，仇恨政府，製造分裂。

大罷免一場民主內戰，也是文化之戰，若能轉型過此關，台灣必將迎來百年盛世，關鍵時刻，怎能吞忍、漠視？還不站出來罷了他們？

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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