自由共和國》洪三雄／「司法迫害」vs.「迫害司法」

「中國」國民黨主席朱立倫號令黨公職前往北檢集會抗爭。此集會並未依《集會遊行法》申請核准 （資料照）

洪三雄／一九七○年台大法學院學生代表會主席

中國國台辦主任宋濤（右）在杭州與國民黨副主席連勝文（左）見面。（圖取自國台辦旗下中國台灣網）

四月十七日台北地檢署偵辦由「中國」國民黨發動及主導的「反罷免」連署所涉及的「幽靈連署」案，搜索並帶走該黨台北市黨部主委黃呂錦茹、黨部書記長初文卿、第五區黨部總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川等四人。

檢方複訊後裁定「聲押禁見」。在台北地院尚未召開羈押庭以前，「中國」國民黨主席朱立倫即號令黨公職前往北檢集會抗爭。此集會並未依《集會遊行法》申請核准，而且北檢、各級法院周邊均為集會遊行禁制區，國民黨的謝龍介竟帶頭推倒拒馬、衝進禁制區。「中國」國民黨究竟有何「特權」，為何目中無法、為所欲為？

請繼續往下閱讀...

一、「中國」國民黨公職們知法犯法，成何體統？

在朱立倫的號召下，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政率領五位桃園立委（朱煦庭、魯明哲、萬美玲、涂權吉、邱若華）、新北市立委羅明才、花蓮王傅崐萁、台北市立委徐巧芯、羅智強、王鴻薇、賴士葆、李彥秀，以及不分區立委謝龍介，都參與了此一嚴重挑戰司法的政治動員。

一群受過高等教育，也和北一女區桂芝同樣讀過顧炎武的《廉恥》，「中國」國民黨的高幹們，沒有人站出來為他們惡修《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》的「政治迫害」，公開辯護；也沒有人為他們亂刪預算、癱瘓政府運作、損害人民權益的「立法迫害」，細說原委。

他們完全未對作偽的「惡罷」劣行謝罪，反而只是頭綁「戰獨裁、站出來」的白布條，無厘頭地高喊「司法迫害」，盡顯「政痞」與「法盲」的本色。相較於前主席蔣經國的高度與架勢，朱立倫只是徒顯「沐猴而冠」的窘態而己。

如此理虧又法盲的公然違法行徑，當然引起社會大眾極度關切。然而：

（一）張善政不僅不知恥，竟然反批關切的民眾是「小鼻子、小眼睛」。桃園市民選出的市長，竟如此瞧不起他的選民！

（二）蔣萬安身為台北市民之家長，更是台北市警察同仁的長官，卻公然唱和包圍地檢署的違法行徑，完全視警察之「執法」如無物，其錯誤示範豈能令人容忍？

（三）台北市文山區立委賴士葆，針對「幽靈連署」竟口出狂言：「最多也就是偽造文書啊！你看過偽造文書這麼嚴重嗎？」原來在這位大爺的眼裡，國民黨的一七八四件「死人復活」的「幽靈連署」，一點也不算什麼！

二、過去，「中國」國民黨狠心「司法迫害」！

一九七九年十二月十日，以《美麗島》雜誌成員為核心的「黨外運動」人士，組織群眾演講、遊行，訴求「自由與民主」、「終結黨禁及戒嚴」。一群理平頭、配青天白日徽章的年輕人混入群眾，故意朝演講者投擲鷄蛋挑釁。外圍的「鎮暴部隊」立即將群眾包圍，並朝人群釋放催淚瓦斯，逐漸縮小包圍圈以製造警民衝突。

「中國」國民黨稱此事件為「高雄事件」，警備總部隨即大舉逮捕黨外人士，並進行「軍事審判」。除施明德無期徒刑之外，其餘諸人（黃信介、紀萬生、姚嘉文、陳菊、林義雄、呂秀蓮、張俊宏、林弘宣）都被判處十二至十四年有期徒刑。

一九九○年李登輝總統特赦美麗島事件的當事人，但特赦效力僅止於「主文」之罪刑宣告。直至二○二○年五月廿三日，「促進轉型正義委員會」才終於撤銷了他們有罪的刑事判決，還他們清白，但已時過四十一年！

「美麗島事件」才是真正「司法迫害」的標本，見證了「中國」國民黨在獨裁與戒嚴下，對政治異議人士遂行的「司法（軍法）迫害」。

一九四九年敗退台灣之後，「中國」國民黨對台灣同胞一連串的「迫害」終於震撼世界，並招致國際讉責及壓力。直到一九八七年，蔣經國終於解除了禁錮台灣卅八年的「戒嚴」。之後，台灣人長年來的犧牲奮鬥總算有了結果，建立了今天真正民主、自由與人權、法治的「中華民國」。

自稱「蔣」家後代的蔣萬安身在福中不知福，居然在「法治」國家的保護下，人云亦云地盲目空喊「司法迫害」！他不僅參與非法集會，更是對「司法獨立」的公然恫嚇與踐踏。蔣經國地下有知，能不潸然淚下？

三、現在，「中國」國民黨存心「迫害司法」！

今年二月十八日公布新的《選罷法》，乃是「中國」國民黨依仗其多數暴力而在立法院強行通過的法律。

主導惡修《選罷法》的「中國」國民黨「不分區」立委吳宗憲、翁曉玲公開表示：

「為了杜絕罷免連署中『幽靈人口』、『偽造文書』，必須將偽造、抄襲名冊、使用死亡人口連署等行為的刑責，提高到五年以下有期徒刑，並採『一罪一罰』」。

他倆同時警告造假者「不要以身試法」。

然而，「中國」國民黨發動「以罷制罷」而動員罷免十七位「綠委」的連署書，居然有一七八四件「幽靈連署」，平均一位綠委就有超過一百位「死人」復活連署罷免。至於罷藍的死亡連署，則只有十二件。

中選會更宣布，「罷藍委」的平均不合格率是四％；「罷綠委」的平均不合格率則高達四十％。其間差異，簡直天壤之別。「中國」國民黨習於傳統戲弄、欺瞞百姓的「作偽」政治把戲，總算在國人面前自暴其短。

「法」，是「中國」國民黨制訂的。「違法」幽靈連署的髒事，是「中國」國民黨幹的。因「幽靈連署」被發現，而被移送法辦，正是「中國」國民黨作繭自縛、作法自斃的現世報。

地檢署依法傳喚、調查，依調查結果聲押；地方法院依法開覊押庭審理案情。有哪一位檢察官或法官之所為，係不依程序或違法？自可舉發追訴、依法救濟。

作為最大在野黨的「主席」，朱立倫不循正道訴諸於法，卻徒托空言「司法迫害」，以為聚眾造勢就可以隱藏全黨上下「系統性偽造文書」、掩蓋「偽造死人連署集體作弊」的劣行？

事實上，朱主席正帶領著「中國」國民黨突顯「以罷制罷」缺乏正當性，更在「迫害司法」的路上，斷送了政黨的尊嚴。

四、結論—快回頭莫害人！

為什麼會有「大罷免」？

「中國」國民黨結合民眾黨，以為可以以「多數暴力」胡搞立法院。從去年的擴權法案，到今年的惡修三法、胡刪亂凍預算。這一切毀憲亂政、傷民辱國的惡劣行徑，看在百姓的眼裡，豈止是失望、痛恨而已！

「中國」國民黨卻不思悔過從良，依然變本加厲一昧在立法院對法治澈底的破壞，並嚴重撕裂台灣的民主。四月十六日台灣民意基金會公布最新民調，台灣人的「政黨支持」傾向為：

民進黨卅七．八％、國民黨十九％、民眾黨十三．六％

這就是民意對藍、白的失望與不滿最真實的反映。對國民黨而言，何其不堪！朱立倫完全無能體察民間疾苦好惡，也全然不知澎湃洶湧的民意，絕不是任何政黨可以支配、呼喚出來的。

四一七號召國民黨員圍堵地檢署之後，朱立倫又下令動員，試圖在四月十八日晚上再度動員造勢以影響法院覊押庭的審判。沒想到，各黨籍縣市長無一人在「迫害司法」的歧途上同行。他隨即改口：「真正的動員令是『四二六』上凱道『戰獨裁』」。

好笑的是，「中國」國民黨副主席連勝文，此刻正在北京和中共「獨裁者」握手言歡、杯觥交錯。朱立倫不去中國「反獨裁」，卻在台灣利用自由破壞民主！假藉無知破壞法治！這正是台灣民眾徹底失望、也是大罷免勢如野火燎原的原因！

藍營名嘴黃智賢最近給過「中國」國民黨一句警語，值得三思：

「千般假作，抵不過一個『理』字，更不該容許違法」。

彰化城隍廟門口，有一付對聯，我想送給愛搞政治、卻昏了頭的朱立倫們：「好大膽敢求我」、「快回頭莫害人！」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法