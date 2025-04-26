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社論》是為戰獨裁 還是讚獨裁
社論》「╳╳同路人」症候群
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社論》台灣將挺立於內外挑戰
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胡，怎麼說》作票被抓、竟變暴民暴衝，下三濫黨！
林修民 半導體看天下》歡迎大家參觀2025大阪萬博台灣館
林健正專區》地緣政治的風險與選錯邊的代價
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李忠憲的思考》 修法、違法的都是國民黨，抗議司法的還是國民黨！
名家分享~Ralph Lee》罷團背後的社會菁英 超越政黨用專業推連署
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自由廣場》台灣要和中國教育官員交流如何收賄？
自由廣場》面對全球不確定環境 投資整體調適力 打造台灣安全韌性
自由廣場》川普關稅風暴與智庫視角
自由廣場》不當罰款就是擾民 鹹蛋黃本來就是鴨蛋做的
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自由廣場》漫畫︰426大凶日
2025/04/26 05:30
◎ Tainan黑名
426大凶日
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