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自由廣場》當國會砍掉預算︰一位原住民族父親的心聲

2025/04/26 05:30

◎ 杜新富

當國家被迫缺席，我的女兒們替台灣走進世界…。

近日，我的兩位女兒，在美國攻讀高等教育的同時，選擇暫時放下家庭與學業，帶著身為台灣原住民族女性的身分，連袂前往紐約，參加一年一度的聯合國原住民族常設論壇（UNPFII）活動。這是一場聚集全球原住民族代表的盛會，是世界聽見我們聲音的重要場域。

然而，今年，她們孤身前行的意義更加沉重…，原本應由台灣政府相關單位支持參與的side event活動，卻因立法院反對黨削減外交預算，而致無法派員出席，那些原本可以代表台灣發聲的舞台，如今空蕩蕩地留給別人。

這不是抽象的政治鬥爭，而是我們真實生活的斷裂。

我們的孩子願意走進國際，本是國家應該驕傲的事，可是政府的缺席，卻讓這份驕傲變成了一種遺憾…是我們錯過了可以讓世界看見台灣、聽見台灣原住民族的珍貴機會。

在會場裡，她們不只是為自己發聲，而是為整個台灣說話，當她們說出｢我們來自台灣，一個雖然無法加入聯合國，但不願被世界遺忘的國度｣，那一刻，我相信世界聽見了我們，也看見台灣的堅持。

我為我的女兒感到驕傲，也會目前這個社會感到擔憂。年輕一代願意站上世界舞台為台灣發聲，我們不是應該為他們撐住那扇門﹖

我是台灣原住民族，也是一個父親，深知我們的聲音在國際上微弱，但正因如此，每一個能站出去的人、每一場能發言的機會都彌足珍貴。當我們的年輕人願意走上前線，我們的國會、政府與社會就該給他們更多支持，當他們的後盾，而不是讓他們孤單前行。

（作者是阿美族 從事自由業）

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