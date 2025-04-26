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自由廣場》不當罰款就是擾民 鹹蛋黃本來就是鴨蛋做的

2025/04/26 05:30

◎ 葉昱呈

連署罷免國民黨立委洪孟楷的團隊爆料，指協助連署的淡水三協成餅舖，遭新北市政府衛生局查水表，理由竟然是「鹹蛋黃沒標示是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋」，引發各界議論。

新北市政府衛生局雖稱，因接獲檢舉指產品標示與內容物不相符，已函請食藥署認定是否涉有違反《食品安全衛生管理法》標示規定。問題是，市面販售的鹹蛋黃本來就都是用鴨蛋製作，這本就是日常生活的基本常識，不是嗎？此因雞蛋殼較薄，損壞率較高，且製成的蛋黃既小又鬆軟，並不適合製作鹹蛋黃，業者根本不會用雞蛋製作鹹蛋黃，市面上既然只賣鹹鴨蛋黃，而沒賣鹹雞蛋黃，如此，豈有未標示鹹鴨蛋或鹹雞蛋的問題？更遑論涉及違反食品標示規定。

依《行政程序法》第四十三條規定，行政機關之行政行為，應依論理法則（以邏輯分析的方法進行判斷與推理）及經驗法則（依日常生活經驗累積後歸納累積所得之定則），以判斷事實之真偽。

據此，新北市政府衛生局接獲檢舉，自當就檢舉內容，依前述「論理法則」及「經驗法則」，判斷事實之真偽，始符合《行政程序法》規定。

尤其檢舉淡水三協成餅舖之目的，若是針對該店提供罷免連署而來，新北市政府更應審慎處理，以防被有心人利用而淪為報復的工具，以免無辜商家的商譽受損，亦損及政府形象。

（作者是公務員）

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