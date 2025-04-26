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自由廣場》川普關稅風暴與智庫視角

2025/04/26 05:30

◎ 曹添旺

鑑於社會大眾非常關心美國川普總統的關稅政策，中華經濟研究院定於四月廿八日主辦以「川普關稅風暴」為主題的「中華財經高峰論壇」，盼透過智庫視角，協助台灣更快更好地掌握國際情勢變化。

川普素以「不按牌理出牌」聞名，各國政府與企業深有體會。針對其關稅政策的動機，國際學界各有看法，一派認為，川普旨在改善美國貿易逆差、促使製造業回流，同時補足減稅帶來的財政缺口。而它也被視為一種壓力手段，迫使他國將投資與產能轉移至美國。

另一派則認為，川普旨在重塑經濟秩序，議題範圍早已超越貿易，涵蓋非關稅障礙、匯率政策，甚至延伸至毒品防制與軍費分攤等敏感外交議題。白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）指出，美國長期承擔全球安全與美元儲備貨幣的角色，犧牲了匯率自主性，削弱了製造業競爭力。為此，他主張對貿易夥伴課徵二十%至五十%的策略性關稅，以補償美方成本，並倡議建立新型經濟秩序，部分輿論稱之為「海湖莊園（匯率）協議」。

如今距川普提出「對等關稅」的九十天寬限期已近一月，除中國外，各國紛與美方協商，盼在限期前取得豁免。若協商未果，各國除須面對十%「基礎關稅」，恐還須承受報復性「對等關稅」。同時，保護主義是否將成為未來國際貿易常態，也引發憂慮。台灣經濟與產業鏈勢必受到波及，國內迫切需要釐清政策方向、掌握風險與應變之道。

為協助社會理解此一議題，本院特邀連賢明院長、王健全副院長、陳信宏副院長與各所研究同仁，針對川普關稅政策進行分析。論壇第一場次聚焦對等關稅對台灣的衝擊、台美經貿談判策略，以及中國與台商的反應空間；第二場次則著眼於政策對總體經濟、資通訊產業與中小企業的實質影響與因應建議。期望透過論壇與社會各界分享我們的觀察與洞見，為台灣在全球變局中尋求穩定之道提供助力。

（作者是中華經濟研究院董事長）

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