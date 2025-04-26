自由廣場》面對全球不確定環境 投資整體調適力 打造台灣安全韌性

◎ 劉孟俊

在全球經貿局勢愈趨動盪、地緣風險升高的背景下，台灣正處於高度不確定的經濟環境。而《強化安全韌性特別條例》正是行政院針對這一時代課題所提出的回應方案，透過結構性投資與精準介入，回應短期挑戰，並建立面對未來變局的堅實底盤。

一、不確定性下的民生防線：從短期補貼邁向長期韌性︰當經濟遭遇衝擊，無論是供應鏈斷裂還是地緣衝突，受影響最深的，往往是社會中最脆弱的群體。普發現金雖能短期刺激消費，但效益曇花一現，無法因應不同族群面臨的風險差異。正如行政院長卓榮泰所言「發一萬元給每個人，不如把五千元送到真正需要的人手上」相較之下，特別條例對170萬個低收入與中低收入家庭設計的「經濟補助＋社會服務」雙軌方案，不僅補助生活，更透過心理諮商與就業輔導等主動性服務，從根本降低脆弱人口在動盪時期的受創程度。

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至於對健保與勞保基金的三百億元挹注，更體現「預防性儲備」的治理思維，而非等問題爆發再補破網，而是提前補強制度脆弱環節。這筆投資不但延緩保險財務危機，也有助避免未來保費大幅調升所帶來的社會反彈，進而確保全民福祉的可預期性與制度穩定。

二、就業與產業韌性：強化台灣的動態調適能力︰當國際秩序重組、全球供應鏈面臨重構，政策重點不應只是短期安撫，而應協助產業與勞動市場強化快速因應變局的適應力。特別條例撥出880億元，針對中小企業提供融資保證、技術升級補助等具體支持，協助如鋼鋁業等受國際關稅波及產業升級轉型，預計可直接保留八千個工作機會。

在勞工端，條例亦對症下藥，針對轉職難度較高的中高齡勞工，推動涵蓋AI應用、綠能技術與跨境電商的職訓課程，並提供每月生活津貼，目標在兩年內協助1.2萬人成功轉型。這不僅是職能提升，更可視為「人力資本保險」策略︰透過教育與轉職投資，降低個體在產業結構變動中的失業風險，提升整體社會的適應韌性。

三、財政策略選擇：從資源分散到系統性投資︰在不確定的世界，財政資源更須謹慎調度，以防財政空間被一次性政策消耗殆盡，而削弱政府回應下一波危機的能力。普發現金看似公平即時，實則存在「資源效益分散」與「邊際效益遞減」的弱點。特別條例則展現「系統性配置的戰略思維」，將資源用於壓抑通膨（譬如挹注台電一千億元穩定電價）、提升教育品質（二百億元高教投資）與鞏固社會保險，達成降低中長期風險的多重目標。

以電價為例，若政府未挹注資源，民生電價勢必調升廿三%，對中低收入家庭影響尤鉅。而透過補貼台電，不僅可壓低CPI約0.8個百分點，還能替每戶家庭每年省下約1.2萬元支出，可說是結合民生保障與通膨治理的作為。

同樣，教育領域的投資也非單純支出，而是產業轉型的預備工程。與企業合作設置半導體、AI設計等定向學程，提供獎學金與就業保障，確保台灣在全球科技鏈中的關鍵地位，展現「長期競爭力的財政配置邏輯」。

四、關鍵的選擇：長期韌性優於短期刺激︰好的政策不是只看眼前成效，而是能否強化社會系統的長期適應力。特別條例，正是以「制度強化」為核心主軸，建立起民生、就業、產業三方互補的政策矩陣，為台灣打造長期韌性社會。普發現金雖然簡單立即，但代價是犧牲對教育、產業與社會保障等基礎結構的深耕與修復。這是資源配置的選擇，更是治理哲學的體現。面對未知與風險的年代，唯有系統性投資與制度性設計，才能讓台灣生存下去並穩健前行。

（作者是中華經濟研究院 第一研究所研究員兼所長）

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