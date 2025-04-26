自由廣場》台灣要和中國教育官員交流如何收賄？

◎ 陳啟濃

台灣的親共份子常愛誇口說中國的教育有多進步，競爭有多激烈，學生的學習精神比台灣好太多。其實，中共是專制政權，國家是獨裁政體，教育只是統治的工具，以中國的補教事業為例，在中共的黑暗統治下，早已失去作育英才改造社會的理想與價值。

台灣的補教事業是公開透明的競爭產業，政府官員大多秉持公平公正的態度審核把關。但中國的補教事業卻由中共官員集體受賄，掌控業者能否合法經營的幕後黑手。若沒有熟悉的教育局官員，補教事業肯定是開不下去，一定會面臨取締，罰款、關門停業。

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更可恥的是連校長老師都介入其中，師長寧可把心力花在報酬較多的補教業，有些校長甚至參與開設補習班，學校只是形式的存在，學生想學知識，都得花大錢上補習班。而補習班的費用昂貴，又豈是中國一般家庭的父母所能夠負擔。所以中共官員藉著補習事業大撈一筆，更利用補習讓自己兒女順利完成世代交替，實現階級複製的教育功能。

教育本應是一般人民脫貧的途徑，透過課業努力，有機會讀大學，學習知識練就技能，找到好工作，達成階級流動，過更優渥的生活。中國卻因共產黨的專政，致學校教育功能盡失，連補習班都官商勾結，師長自行經營。若連教育都讓人民失望，這樣的社會還能給人民怎樣的未來，這樣的國家能不自我毀滅嗎？親共的國民黨常常安排台灣學校跟中國進行教育交流，請問台灣學生能夠學習到甚麼價值呢？

（作者從事政治評論)

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