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自由廣場》亡靈罷免連署乃冰山一角 從校園造假文化看教育系統的虛偽

2025/04/26 05:30

◎ 林政武

在台灣教育現場，「造假」文化早已根深蒂固。最近國民黨罷免連署案就出現大量死亡人士的連署書，檢調搜索發現連署人與黨員名冊高度重疊，涉及偽造文書，舉國譁然。但這種造假文化並非憑空出現，而是教育體系上下交相賊的惡果。

某校學藝股長在社群媒體發布一張教務處通知照片，完美揭露校園造假文化。該通知要求學藝股長注意三點：彈性課程記錄不可以寫出老師實際上課的國英數理社等正課內容；不可直稱「考卷」，而須偽稱「評量」或「複習」；早自習若安排考試，教師須欺騙學生說這叫作「練習」。這張黃色通知單底下，貼著憤怒的表情符號，表達出這位學藝股長的心情「當學藝股長居然還得參與做假」。

這種現象直指台灣教育體系的陳年沈痾，教育局訪視只看書面資料，學校行政單位為應付檢查，不是督促教師依規定教學，卻教導學生竄造記錄以符表面要求。彈性課程設計原本在發展學生多元能力，諸如生活遊戲、表達能力、科學閱讀等，卻淪為趕進度的工具。更荒謬的是，學校默許這種行為，甚至有系統指導如何搞文字遊戲，以避監督。

這種造假文化對學生的影響深遠，它教導年輕人「做表面功夫比實質內容更重要」，它讓「欺騙」正常化，讓學生以為只要蒙混過關就算成功，最後它也摧毀了誠信基礎，讓學校淪為教人如何「作假」的技術訓練所。

這些學生將來進入社會，就很可能延續這種思維和模式。在學校造假，未來在企業就可能財報造假、政府數據造假，這是一條危險的滑坡。國民黨罷免連署涉及的集體造假，或許是這種文化的延伸。當一個人從小就被教導「真實不重要，只求過關」，又怎能期待成年後轉為誠信？

從校園造假文化到罷免連署造假，反映出相同的社會病態。若不從根源解決，台灣教育將繼續培養出擅玩文字遊戲，而非實質解決問題的公民，進而影響整個社會的誠信基礎。正如那位無奈的學藝股長所揭露的，問題已經存在，我們需要的並非更巧妙的掩飾，而是勇敢的改變。

（作者是國中教師）

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