自由廣場》拒收波音新機 中國不可能是贏家！

◎ 陳永昌

北京當局下令停止接收美國波音新客機，並停購美國飛機設備與零件，致有三架新機飛回美國。見習近平反擊，台灣藍白政客暨名嘴跟著「喊燒」，中共官媒抖音頻道最愛引用的兩名台灣退將，也在政論節目大放厥詞。

排名第四的帥化民宣稱中國打到美國的要害，將讓原本要買的其他國家也跟著猶豫，成為波音的致命傷，但馬上被打臉，廈門航空拒收的兩架波音新機，還沒降落美國西雅圖波音總裝廠，馬來西亞航空第一時間就表達想接手，印度航空也表態加入。

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馬航集團今年一月才與波音簽下卅架737-MAX客機大訂單，附帶另卅架的購買選擇權，亟需新機的馬航宣布，願買下中國拒收所有新飛機，有多少收多少。其實各國航空公司都需要新機，只苦於波音交貨進度大幅延遲，所以中國一拒收或取消訂單，原本排在後面的其他航空就遞補上來，提前取得新機，無論馬航或印航都樂得趁虛而入。

波音公司預測，亞太市場未來廿年有超過兩千八百架新客機的龐大需求，比現在規模擴增四倍，《華爾街日報》報導，波音手上握有約五千五百架訂單，預估未來十年產線滿載！

高居第二名的栗正傑則聲稱，中國的一百卅架訂單，已生產的要積壓在庫房，還沒生產的則取消上游零件生產，造成很多人失業。完全外行的片面之詞，只能洗腦少數同溫層。

面對川普要求貿易逆差「縮減至零」壓力，各國擴大採購波音客機是縮小對美貿易順差最佳利器，新訂單只增不減。大韓航空三月甫與波音公司敲定三百廿七億美元採購合約，四十架最新型客機加上另外十架選擇權。連普廷也主動提議，一旦烏克蘭停火談判生效，擬動用被凍結資產購買波音客機。波音根本老神在在，只愁來不及供貨！

美國牢牢掌握航空先進關鍵技術，中國機隊想脫鉤美製設備與零件，太不切實際。尤其，川普首任曾考慮比照半導體，將航太技術列入出口管制清單，這次若來真的，中國的飛機製造業恐難逃停滯衰退困境。

（作者為企業專業經理人）

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