晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》公民自發行動 是民主韌性的動員測試

2025/04/25 05:30

◎ 嶼明

近期，台灣各地自發性抗議行動頻仍，無論是針對國民黨與中共重度曖昧的質疑，或對在野政治路線偏移的警覺，公民社會都展現出高度的自主動能與民主意識。這些行動皆以和平、理性的方式收場，未引發劇烈衝突，在平靜中完成一場場民主社會的「韌性演習」。

真正成熟的民主社會，容許抗爭，更需要這類機制作為民意壓力的釋放管道，關鍵在於是否具備充分的正當性，而這個條件從來是由公民握有話語權，而非由政黨自己說了算。從近期行動，我們看到群眾自主集結、自製標語、組織交通與秩序維持，再到結束後自發清理場地，這一切都不是政黨或政府安排的，而是台灣社會多年來民主教育與社會組織力的自然成果。

從戰略視角來看，這些看似與國防無關的和平抗爭，實則構成對抗極權干預的非對稱力量基礎。社會若能在和平時期展現出動員、協作、溝通與自制的能力，當外部威脅真正來臨時，這樣的社會就有能力持續運作，甚至成為一種基層抵抗的社會網絡。例如，通訊協調、物資分享、空間佈署、法律支援等，在抗爭期間的各種技能與經驗，其實都可以轉化為非常時期的基礎支援能力。

中國共產黨慣於將民眾抗議視為「被煽動」的結果，在其統治邏輯中難以理解「公民自主」這種底層力量。因此，當台灣民間一次又一次展現出不靠政黨、不靠金援、不靠外力即可動員成形的抗議行動，對中共而言是一種心理壓力：即使佔領政府、癱瘓軍隊，也難以「接管」這樣一個具有韌性的社會。

這也讓北京理解，真正的對手不僅是台灣的政府與軍隊，而是整個不服從極權、熟悉組織與協作的公民社會，台灣社會的這種「韌性能力」對中共就是一種威懾。

和平從來不是靠屈服與談判而能換來，而是要讓對手知道「代價高到付不起」而縮手。台灣每一場公民和平抗爭，都是一次自下而上的民主演練，是未來一旦非常時期時的能量儲備。民主的存續，是靠社會在面對壓力與挑戰時，能展現出內部秩序、自主意志與集體抗壓力。我們準備保衛和平，而民間自發抗爭就是準備的開始。

（作者是開業建築師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書