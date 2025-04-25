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自由廣場》搶單一秒 危害一生/外送員搶快已成交通大患

2025/04/25 05:30

◎ 葉正興

開車出門，正依規通過路口，一輛機車外送員卻從側面高速竄出，搶先通過，與我車身僅隔半公尺，若非我即時煞車，恐怕當場擦撞，當時若是長者或新手駕駛，後果難以想像。

外送平台興起為生活帶來便利，卻也讓「搶快」這類驚險成為市區交通的日常。許多人目睹外送員習於超車、闖紅燈、超速過彎，反映出平台制度所激發的結構性風險。當接單量與收入緊密掛鉤，外送員面對時間壓力，遂成為交通事故的高風險因子。

審計部一一○年度中央政府總決算審核報告，全國超過十五萬名外送員在二○二一年涉入一萬一七九九件交通事故。台北市政府交通局公布的統計顯示，外送平台機車涉入事故的比率長年偏高，二○二二年達一九七四件、二○二三年為一四八八件，平均每天四至六件，多數伴隨傷亡，約占所有機車事故的四%至五%，是所有機車從業駕駛族群中最高。數據顯示，外送員搶快而衍生的交通風險，已是亟待改正的公共安全問題。

具體建議如下：一、強化交通安全教育：外送平台應針對從業人員實施強制性法規訓練與風險案例教學，提升用路意識。二、建立公平派單機制：以區域與順路原則派單，降低「搶單搶快」的誘因，減少冒險駕駛動機。三、導入速度監控管理：鼓勵加裝速控裝置，並將駕駛行為納入平台評分，必要時限制接單權限。

四、強化事故後處置：外送員若因違規釀禍，除依法處罰，亦應強制參加交通講習，防止重蹈覆轍。

這不是與外送員對立，而是打造一個既保障勞動權益也兼顧用路人安全的社會環境。外送員的辛勞值得尊重，但絕不應以他人風險為代價。當我們點開App、享受快速送達的便利時，也應支持相關制度的健全改革，讓外送不再是高風險的代名詞。唯有共同守護職業安全與公共秩序，才能讓用路人過得安心。（作者是公務員）

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