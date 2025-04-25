自由廣場》阿扁，你是戰獨裁 還是站獨裁？

◎ 田年豐

前總統陳水扁，距上次公開演講已經十七年，近日重返舞台，卻含糊其詞，語帶酸意。他說民主政治不是一言堂，說要多元，要包容；說總統不能獨裁，大法官不該涉入政爭；還說，不該隨便罵意見不同者是XX同路人。

請教陳前總統，您是說我們現在的民主，已經變成一言堂了？已經不包容、不多元了？是說賴清德總統正在獨裁？大法官已經成為執政者的工具了？是說傅隨組織只是在表達不同意見，不是通匪，不是走狗？

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如果不是，那您到底在說什麼？

當前政局撕裂、國會亂象橫生，您此刻發聲，話卻說一半、意指未明。這樣的態度，是要讓人去揣測？還是有意模糊立場、混淆視聽？

藍白聯手擴權、踐踏憲政時，您為何沉默？刪預算、鬧國會、胡作非為時，您為何沒有聲音？您長期主張「被政治追殺、絕無涉貪」，那麼您演講時說「柯案似曾相似」，是說像您？還是像什麼？請講明白。您選在這個時間點演講，是為了挑戰獨裁，還是反對大罷免？是戰獨裁，還是站獨裁？您模稜兩可、語帶影射，究竟是何用意？

歷史會記得每一個選擇，也會記得每一個沉默。在藍白聯手傅隨中共國，動搖民主自由體制之際，您選擇用含糊的話語回應滲透統戰的陽謀，是為了什麼？真心守護民主自由，就不要放煙霧與影射，而是用公開、明確、堅定的態度。

（作者是嘉義之音廣播電台前台長）

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