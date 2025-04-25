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自由廣場》明天他們再次背叛我們/歷史上出賣民主的426

2025/04/25 05:30

◎ 王崇堯

今（二○二五）年四月二十二日國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌召開所謂「在野領袖峰會」，兩個政客很虛假尷尬生硬地擁抱，黃國昌還宣布他將代表民眾黨，參與國民黨在四月二十六日舉辦的大遊行，這場經申請而獲得政府批准的活動，抗議對象據稱是「專制獨裁」的賴清德總統及「倒行逆施」的民進黨，然而賴若是獨裁，這場活動豈會獲准？可以說，活動的宗旨與活動的准辦，就已兩相矛盾了。

說來也夠諷剌，聲聲要「戰獨裁」的藍白兩黨，藍黨的副主席連勝文此刻人在中國「擁抱獨裁」；至於白黨，它的立委劉書彬則公然引用「獨裁中國」的反分裂國家法，對自由台灣的行政院長卓榮泰進行國會質詢。擁抱獨裁的和引用獨裁的，說他們要戰獨裁，你相不相信？可不可笑？

一個是「抄死人連署」的造假政黨，一個是收錢圖利富商的貪污政黨，兩大作弊政黨說要「戰獨裁」，到底有多少公信力？發起四二六遊行的國民黨，知不知道「四二六」的諧音是什麼意思？更重要的是，知不知道歷史上的四二六發生了什麼事？

去（二○二四）年的四二六這天，就是國民黨立委傅崐萁率領十六名國民黨立委，去中國晉見政協主席王滬寧，向獨裁中共展開輸誠之旅，這些藍委回台後，就開始在立法院毀憲亂政。再往前的二○○四年，國民黨主席連戰輸掉台灣的總統大選後，就在隔（二○○五）年的四二六前往中國南京，打破六十多年的國共互不來往，從此展開中國國民黨向中國共產黨的投降之旅，連戰當時甚至還告訴中共「相見恨晚」！

一九八九年四月中旬，中國高校學生為悼念中共總理胡耀邦，在北京天安門廣場發起示威運動，後來引發舉世震驚的天安門屠殺事件，也正是在那個月的四二六這天，由中共官媒「人民日報」祭出社論〈必須旗幟鮮明地反對動亂〉，將這場政治運動定調為「動亂」，在那次的四二六，學生和人民就注定了慘遭坦克鎮壓、解放軍屠殺的悲慘命運。

對於中國人民、對於台灣人民，四二六都是一個傷痛的日子，也是遭到背叛的日子，藍白兩黨卻選在四二六這天發起遊行，這不啻是在刻意勾起兩岸人民的歷史傷痛，讓台灣人想起連戰傷害台灣民主的聯共之旅、也想起傅崐萁去年的賣台之旅，更讓中國人民想起三十六年前天安門事件的歷史苦難。

藍白的四二六遊行，訴求、方向、對象、時間四者都嚴重謬誤，這場迷航大遊行，不但不是「戰獨裁」，反而是挑起兩岸人民深受「獨裁」所害的痛苦記憶，就在明天，我們將再次親眼看是哪些人在四二六這天背叛我們。

（作者是前台南神學院院長）

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