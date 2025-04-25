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社論》是為戰獨裁 還是讚獨裁

2025/04/25 05:30

國民黨明日將在凱道動員群眾抗議，名為「戰獨裁」，要把賴清德總統拉下台，民眾黨也表態參加。卓揆表示，國民黨副主席連勝文正在中國訪問，國民黨主席朱立倫這個時候說要戰獨裁，但「國民黨副主席跟獨裁政權寒暄握手高談闊論，政黨的形象非常模糊」。是為戰獨裁，還是讚獨裁，民眾心中自有一把尺。（資料照，記者田裕華攝）國民黨明日將在凱道動員群眾抗議，名為「戰獨裁」，要把賴清德總統拉下台，民眾黨也表態參加。卓揆表示，國民黨副主席連勝文正在中國訪問，國民黨主席朱立倫這個時候說要戰獨裁，但「國民黨副主席跟獨裁政權寒暄握手高談闊論，政黨的形象非常模糊」。是為戰獨裁，還是讚獨裁，民眾心中自有一把尺。（資料照，記者田裕華攝）

國民黨明日將在凱道動員群眾進行抗議活動，名為「戰獨裁」，要把賴清德總統拉下台，民眾黨也表態參加，藍白繼續合流。不過，行政院長卓榮泰說，他看到國民黨副主席連勝文在中國訪問，前不久國民黨副主席夏立言也去，國民黨主席朱立倫這個時候說要戰獨裁，但「國民黨副主席跟獨裁政權寒暄握手高談闊論，政黨的形象非常模糊」。卓揆道出民眾的最大疑惑。我們深化民主表現，受到主要民主國家肯定，為何藍白兩黨一方面攻訐獨裁自我醜化，另卻與真正的獨裁國家眉來眼去、共譜一中偉大復興。是為戰獨裁，還是讚獨裁，民眾心中有一把尺。

藍白選四二六集會，遭譏「很會挑時間」。去年四月廿六日，立法院國民黨團總召傅崐萁不顧批評聲浪，於新一屆國會第一會期，議事最為繁重時刻，且花蓮剛發生大地震，執意率十六位國民黨立委同赴北京，會見中國政協主席王滬寧。三分之一之數國民黨立委「排除萬難赴京」，獲王滬寧「不容易，很有誠意、有意義」等「褒獎」之語。一邊建立通共渠道，另在國會興風作亂，迎合境外敵對勢力。藍白立委輕蔑台灣人民的憤怒，屢屢通過違憲、毀憲之虞議案，甚至修法提高憲法法庭評議門檻，形同癱瘓守護憲政最後一道防線。民主遭逢巨大危機，台灣人民不再沉默，挺身行使罷免權利，造就風起雲湧的罷免浪潮。至於先前赴中的藍委團，則有半數以上同列罷免名單，正反映社會的主流聲音。

中國近年升高對台複合式壓迫，軍事壓力亦陡升。值此關鍵時刻，國人必須團結齊力，應處這個獨裁政權，對我們民主所帶來的威脅，這是真正戰獨裁。然而，藍白兩黨砲口對內，說要對內戰獨裁，黑白顛倒豈非笑話。先前民團發起罷藍委時，國民黨一方面修改選罷法，想限縮人民罷免權，眼見擋不住，又稱要「以罷制罷」，也罷免綠委。但在過程中出現大量的「幽靈連署」，涉及偽造或往生者的連署。檢調針對這些疑有系統性造假情況發動搜索與偵辦，藍營政客卻大言不慚稱「偽造文書有這麼嚴重嗎」，還反控執政黨用司法來政治報復，朱立倫並鼓動群眾兩度施壓司法機關，做最壞示範。藍委前天還想利用立院委員會修理官員，被調查局長反酸「作弊被抓到了，結果沒有譴責作弊的人，一直在罵抓作弊的人。」反對黨惱羞成怒、無法無天，恰恰說明台灣不僅不是獨裁，而是太過自由放任，才導致目無法紀，亂象叢生。

藍營現在的反應與舉措，外界解讀是為因應大罷免浪潮的不利情勢。尤其，國民黨今年將逢黨主席改選，事涉黨權爭奪，除關係到明年縣市長選舉，乃至下屆立委選舉的提名權，甚至握有角逐總統大位的黨內門票。所以，國民黨裡幾位要角，正比拚誰比較會「戰」。例如國民黨籍台北市長蔣萬安提議倒閣，與其討論實現的可能，不如看成黨內角力的叫板。進一步看，明日藍白兩黨動員群眾，亦存在野內部競合較勁意味。換言之，所謂指控賴政府獨裁，本質上是虛假議題，真實目的乃藉由拉高朝野對立、衝突，取得黨內更大發言分量。另有在野黨主席亦想利用結盟，趁機攫取個人政治利益。在政客們激昂政治口號的背後，支持藍白的民眾應要好好思考，台灣是真的獨裁了嗎？還是政府在抗衡中國並走向更具韌性民主，有輸不起的政客正負隅頑抗，與北京唱和，裡應外合破壞我們得之不易的民主。

台灣最近出現共諜案，涵蓋重要機關，甚至執政黨的幕僚也涉案，顯示國安機制應提高防護密度。為此，賴政府積極補破網，包括將列入安全查核對象，從過去以職等為區分作法，改為以接密程度作為依據，以強化內控。經由主動作為，擴大查核範圍。而反觀藍白兩黨，除了嘴巴狂批「綠共」，對於真正紅共的各種滲透，乏於作為，更藉由國會多數，不斷阻擋執政黨強化國安之舉。此外，立法委員進出中國不必向主管機關申報，中央政府五院機關，現僅剩立法院未有規範，民進黨立委為此提出兩岸條例相關修法，藍白擋了數十次，資訊難以揭露，已成國安漏洞。在野邏輯很雙標，一邊罵政府養共諜，但當政府強化國安，卻反控是在壓制民主搞獨裁。視綠營有如寇讎，而寧與對岸一家親。避「戰」真獨裁，自我繳械；甚至與獨裁政權官員「站」一起，不啻更加坐實「讚」獨裁之疑。

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