自由廣場》阿瑪斯號事件24年 談海洋風險治理與產業升級的契機

◎ 楊磊

四月九日看到台灣成立海洋污染防治基金管理會，回想二○○一年初，希臘籍阿瑪斯號貨輪於墾丁龍坑外海擱淺洩油，造成海域珊瑚礁生態重創，也敲響我國在海洋油污應變上的一大警鐘，同時開啟污染防治另一頁新的篇章。當時甫通過的《海洋污染防治法》(海污法)尚未完備，應變機制啟動遲緩，造成一七○○噸燃油未能及時處理而上岸，最終清除耗時半年、動員數萬人次，付出代價非常昂貴。這場災難不只是一場環境浩劫，更是一次國家治理能力、海洋環境保護與國際談判實力的壓力測試。

經由這次慘痛經驗，催化了政策與制度的改革，當時主管機關 環保署加速《海污法》各項配套的建立。二○一八年海洋委員會成立後，海洋保育署 (海保署) 承接了海洋污染防治的任務，去（二○二四）年《海污法》大修完成，不僅強化罰則、設立基金，更導入吹哨者條款、接軌國際公約，使台灣的法規體系更具韌性與國際對接能力。

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但剛大修完成的海污法，就面對高密度及強度的颱風，海保署去年接連遭遇凱米、康芮等颱風，引發11艘船難，每次都挑戰台灣面對大型災變，從快速通報、應變資材調度、衛星監測到現場指揮與復育監測的挑戰，每個階段均顯示出法律及制度化的重要性，以及技術化精進的需求，展現出當年阿瑪斯號事件後的經驗與後續持續發展的能量累積。

海洋治理不僅僅與環境生態相關，也與整體產業風險管理緊密相連。隨著氣候變遷日益嚴峻、極端天氣頻繁，船舶擱淺與海上污染已不再罕見。對一個高度仰賴航運與出口的國家而言，海洋污染不只是環境問題，更是經濟風險來源，在當前全球經濟震盪之際，產業轉型與環境風險控管密不可分。

在阿瑪斯號事件後累積的制度經驗，已是海洋治理的寶貴資產。回顧事件廿四週年，不僅在緬懷教訓，更應看到機會與契機：海洋油污防治不是成本，而是對未來風險的投資，更是產業轉型與永續發展的必要條件。

（作者是退休教授 台灣海洋污染防治協會榮譽理事長）

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