晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚國民黨與納粹法西斯

2025/04/24 05:30

領銜要罷免綠委的中國國民黨青年軍宋某因幽靈連署違反選罷法，日前接受傳訊時，竟然配戴納粹臂章，行納粹舉手禮出庭。輿論譁然，德國在台協會直斥「無恥」！戰後德國已將鼓吹納粹視為犯罪行為，我們這裡的「蔣公遺形體」竟然揭櫫納粹標記。中國國民黨出現一千多名死人連署書，已夠羞恥，竟然還出現納粹幽靈，莫怪被罵無恥。朱立倫辯稱是在反諷民進黨，用納粹來反諷民進黨？這是對歷史的無知，更是引喻失義！

說到納粹，歷史早已幫中國國民黨對號入座！蔣介石與希特勒、墨索里尼曾有一段親密的友誼。

納粹主義，意即國家社會主義或民族社會主義，一九三○年代常稱為「希特勒法西斯主義」，是法西斯主義的一種形式。法西斯主義的特色：一、領袖崇拜；二、反共；三、狂熱的國家主義、民族主義；四、強調戰鬥。德國的希特勒，義大利的墨索里尼，是法西斯主義者的典型，後來蔣介石也入列。怪不得蔣與前兩者曾有一段傳統友誼。

中國抗日戰前，蔣介石基於「反共」的共同目標及軍事需要，和希特勒的納粹政權、墨索里尼的法西斯政權，曾有十分密切的關係。蔣介石還接受墨索里尼派來的海空軍及財政顧問，來協助國民政府，墨氏也支援建造飛機場。一二八淞滬之役後，更賣飛機給國民政府。墨索里尼的許多政治模式也被蔣介石效法，除特務組織藍衣社外，新生活運動即一例。新生活運動提倡恢復中國的古訓禮義廉恥，與墨索里尼法西斯主義中要恢復古羅馬光榮，乃異曲同工。

希特勒對於國民政府的貢獻猶有過之。希特勒派來龐大軍事顧問團，協助蔣介石整頓軍備。納粹的顧問所設計的堡壘戰術，更是國民黨在江西擊敗中共蘇區紅軍的關鍵。當時國民黨政府打算把陸軍德國化，整訓出六十個師（未完全實現）。並由納粹顧問指導，在南京、上海三角洲地帶設計一個對付日本的防線，但因二戰戰爭型態改變，未發揮功能。

從納粹、法西斯和國民黨的關係看，若非日本侵華，當時國際說不定會出現一個中、德、義三國軸心的組織。國民政府因日本侵略東北，需要國聯支持，導致蔣介石後來與希特勒、墨索里尼分手。

二戰後，國民黨敗逃來台，兩蔣威權統治的法西斯色彩依然鮮明：一、灌輸人民對領袖蔣介石的崇拜、效忠與服從；二、強調「反共抗俄，消滅共匪」；三、鼓吹中華民族主義，中國歷史文化悠久偉大；四、強調戰鬥意志。

蔣氏這樣的法西斯政黨，朱立倫、馬英九們都高呼蔣總統萬歲！

今天國民黨這個「蔣公遺形體」，法西斯思想應猶在，只是「反共」改。昔日效忠蔣介石，今日以習近平馬首是瞻，而中共的共產主義也已破產。因此，除了反共，中國國民黨與中國共產黨才是十足具備納粹法西斯條件。至於自由度九十四分的台灣，哪有資格當納粹？

納粹當年利用威瑪共和摧毀威瑪共和，今天國民黨利用台灣的自由要癱瘓自由台灣，簡直同一個歷史型模！

（作者是台北教育大學名譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書