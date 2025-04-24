自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚國民黨與納粹法西斯

領銜要罷免綠委的中國國民黨青年軍宋某因幽靈連署違反選罷法，日前接受傳訊時，竟然配戴納粹臂章，行納粹舉手禮出庭。輿論譁然，德國在台協會直斥「無恥」！戰後德國已將鼓吹納粹視為犯罪行為，我們這裡的「蔣公遺形體」竟然揭櫫納粹標記。中國國民黨出現一千多名死人連署書，已夠羞恥，竟然還出現納粹幽靈，莫怪被罵無恥。朱立倫辯稱是在反諷民進黨，用納粹來反諷民進黨？這是對歷史的無知，更是引喻失義！

說到納粹，歷史早已幫中國國民黨對號入座！蔣介石與希特勒、墨索里尼曾有一段親密的友誼。

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納粹主義，意即國家社會主義或民族社會主義，一九三○年代常稱為「希特勒法西斯主義」，是法西斯主義的一種形式。法西斯主義的特色：一、領袖崇拜；二、反共；三、狂熱的國家主義、民族主義；四、強調戰鬥。德國的希特勒，義大利的墨索里尼，是法西斯主義者的典型，後來蔣介石也入列。怪不得蔣與前兩者曾有一段傳統友誼。

中國抗日戰前，蔣介石基於「反共」的共同目標及軍事需要，和希特勒的納粹政權、墨索里尼的法西斯政權，曾有十分密切的關係。蔣介石還接受墨索里尼派來的海空軍及財政顧問，來協助國民政府，墨氏也支援建造飛機場。一二八淞滬之役後，更賣飛機給國民政府。墨索里尼的許多政治模式也被蔣介石效法，除特務組織藍衣社外，新生活運動即一例。新生活運動提倡恢復中國的古訓禮義廉恥，與墨索里尼法西斯主義中要恢復古羅馬光榮，乃異曲同工。

希特勒對於國民政府的貢獻猶有過之。希特勒派來龐大軍事顧問團，協助蔣介石整頓軍備。納粹的顧問所設計的堡壘戰術，更是國民黨在江西擊敗中共蘇區紅軍的關鍵。當時國民黨政府打算把陸軍德國化，整訓出六十個師（未完全實現）。並由納粹顧問指導，在南京、上海三角洲地帶設計一個對付日本的防線，但因二戰戰爭型態改變，未發揮功能。

從納粹、法西斯和國民黨的關係看，若非日本侵華，當時國際說不定會出現一個中、德、義三國軸心的組織。國民政府因日本侵略東北，需要國聯支持，導致蔣介石後來與希特勒、墨索里尼分手。

二戰後，國民黨敗逃來台，兩蔣威權統治的法西斯色彩依然鮮明：一、灌輸人民對領袖蔣介石的崇拜、效忠與服從；二、強調「反共抗俄，消滅共匪」；三、鼓吹中華民族主義，中國歷史文化悠久偉大；四、強調戰鬥意志。

蔣氏這樣的法西斯政黨，朱立倫、馬英九們都高呼蔣總統萬歲！

今天國民黨這個「蔣公遺形體」，法西斯思想應猶在，只是「反共」改。昔日效忠蔣介石，今日以習近平馬首是瞻，而中共的共產主義也已破產。因此，除了反共，中國國民黨與中國共產黨才是十足具備納粹法西斯條件。至於自由度九十四分的台灣，哪有資格當納粹？

納粹當年利用威瑪共和摧毀威瑪共和，今天國民黨利用台灣的自由要癱瘓自由台灣，簡直同一個歷史型模！

（作者是台北教育大學名譽教授）

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