自由廣場》教宗過世後的第一週

◎ 凃京威

教宗方濟各辭世，四月廿一日樞機團長召集全球樞機於廿四小時內抵達羅馬，同日，樞機團封閉教宗寢宮，直到選出新任教宗。許多台灣民眾直覺聯想到近期院線上映的《教宗選戰》，所以從教宗寢宮封閉後，就會直接進入教宗選戰的「秘密會議」嗎？不是。

教宗過世起，教廷各部會、委員會政務即刻停職。所有重大決策即起禁止做出決定，只有宗座聖赦院維持運作。整個政務委由樞機團團長主責，並由羅馬聖教會總司庫（總務樞機）代理教宗，負責教廷行政事務。

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依教宗方濟各今年一月七日的決策，批准延長樞機團雷（Giovanni Battista Re）樞機的團長職務，並於同月十四日批准延長桑德里（Leonardo Sandri）樞機的副團長職務。現在負責天主教會最高政務的正是雷樞機，他就是電影「教宗選戰」的男主角— —多瑪斯．勞倫斯團長。

代理教宗行政職務的總司庫，則是四月廿一日站在教廷國務院帕羅林（Pietro Parolin）樞機身旁，面容哀戚宣布教宗方濟各逝世的法雷爾（Kevin Farrell）樞機。樞機團將用抽籤找出三位樞機，出任輔佐總司庫的委員會。

雷樞機根據「主的普世羊群」宗座憲令第十九條規定，於四月日下令具有投票權的樞機，最早於四月廿二日上午九點前抵達羅馬，距教宗辭世的四月廿一日上午七時四十五分，僅有廿五小時，但並非緊接著就召開秘密會議，而是要舉行教宗缺位(（Sede vacante）期間的樞機團總會議，是為召開秘密會議而做準備。

首次會議在四月廿日上午九時召開，有六○多位樞機抵達羅馬，決定兩項事務，一是教宗方濟各的棺木遷移，決定廿三日上午開始移棺至聖伯多祿大殿供民眾瞻仰。二是決定殯葬彌撒於廿六日上午十點舉行，各國領袖或代表出席致哀，即日起進行九日國喪，每天下午5點為教宗方濟各舉行紀念彌撒，直到五月四日，接著才進入下一步。

（作者是教廷「方濟各經濟」青年學者、台北總教區天主教友）

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