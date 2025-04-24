自由廣場》後方濟各教廷的中國牧靈夢與台梵邦交

◎ 張孟仁

教宗方濟各十二年來改革教會不遺餘力，他不似前一兩任教宗那般具有強烈反共意識，他認為不能築起高牆，反而需要橋梁，若不接觸會錯失溝通，教宗與中國簽訂「主教任命臨時協議」這六年來，去年十月第三度續簽，期限為四年，較之前兩次都長。教宗自是擔心長年遭打壓的中國民間「三自教會」，所以願在主教任命方面讓步，教廷外長蓋拉格去年十一月赴波蘭演講「教廷外交」，就提到這是重要外交做法，藉此協議可捍衛中國當地教會，避免政權不當干預教會事務。

教宗盼望中國天主教徒能化暗為明，其立場始終從人道、和平、牧靈出發，旨在保護中國信徒免於共黨迫害，儘管北京多次違反協議，卻澆不熄教宗的中國牧靈夢，牧靈出於大愛，但將兩岸信徒視為一體，卻可能因梵中關係大好而轉移使館，這是我國擔憂之處。目前協議尚有近四年時間，中國示好將有利於「後方濟各時代」的教宗之中國走向，但教廷內部保守派不愛「越南模式」的樞機主教，當然也不少。

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方濟各任命及祝聖的中國主教超過十位，暌違近卅年再命香港教區主教訪問北京，又將周守仁拔擢為樞機主教，以中國治下的香港教會為梵中橋梁之意圖明顯。梵蒂岡地緣政治學教授斯基亞瓦齊（Pietro Schiavazzi）分析方濟各在「教會歷史上城市、國家和大陸之間最大規模的權力重新分配」，讓有權選舉新教宗的一二○位樞機主教「更加平衡」，主要是東方的樞機主教所佔比例大幅增長，歐美的樞機主教在選舉中未必佔盡優勢。

讓亞洲信徒成長，尤其把中國納入天主教世界，是歷史大事，會是歷任教宗的任務。我國政府除了加強和教廷的關係，尤須培養更多高階神職人員，另一方面則取決於中共是否放鬆「宗教中國化」，且「主教任命權」能否以「中國得裡子，教廷得面子」的模式持續共享？這都是中共難以克服或放棄的心結。檯面上當選呼聲高且願遵循方濟各的樞機主教，仍多屬歐洲系統或有迦納籍的友台樞機，唯基於台灣的立場，我盼望他們的成長背景或改革魄力，「不必超過」方濟各願意秉持的耐心和熱愛偏遠。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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