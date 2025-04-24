自由廣場》護照預算風波凸顯媒體誤導輿論

◎ 汪志堅

今年的政府預算被在野黨立委大幅刪減及保留，造成政府運作困難，也引發民眾對於在野黨立委的不滿，許多政府部門在運作上出現的困難逐漸浮現。但在野黨散播扭曲訊息，聲稱預算刪減與保留對政府部門影響不大，致部分民眾信以為真，誤以為預算刪減造成的影響被誇大，進而造成民眾之間的對立。

這些扭曲訊息有很多例子，例如強調今年預算仍有增加，卻沒有提及在野黨刻意刪除一些水電費、業務費，並禁止預算流用，這都對政府部門造成困擾。最近一個訊息扭曲的例子，是預算明明就不足以製作今年所需的全部護照，此一事實，卻被扭曲成民眾已付一千三百元護照規費，怎麼可能不夠印製紙本護照？這就是利用民眾不了解政府預算制度，而散播扭曲的訊息。因為公務預算並不是營利機構預算，並非收支並列，也非自負盈虧，政府收的一千三百元護照規費，是進入國庫，至於印製護照則是使用公務預算。刪減公務預算，直接就使可印製的護照數目減少，自然造成紙本護照數量不足的問題。這絕不是一本護照收費夠不夠支付印製成本的問題。

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紙本護照數量不足，將來勢必需要追加預算。但民眾想質疑在野黨立委，當初刪除預算的依據到底為何？為何在沒有事實依據的情況下，直接以統刪百分之十的方式，刪減印製紙本護照的預算？這才是人民對在野黨立委不滿的地方，也是民眾支持大罷免之主因。預算不是不能刪減，而是不能隨意刪減，更不能故意刪到讓政府部門不能運作。民眾選出立委，是要讓立委幫民眾看緊荷包，而不是選來報復政府，亂刪預算絕不是看緊荷包，而是鬧意氣的報復。

民眾誤以為護照所收的規費可以直接拿來印製護照，面對誤解，有些媒體不加以糾正，反而推波助瀾，助長傳播，不但有違媒體的職業良知與社會責任，還淪為錯假資訊的幫兇。

（作者為台北大學教授）

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