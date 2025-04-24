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新聞線上》都是名冊惹的禍

2025/04/24 05:30

「朱黃會」這場戲精對戲精的大戲，最大的共識，就是推諉卸責給賴清德，還有，讓朱有點氣力打臉主張倒閣的蔣萬安。（資料照）「朱黃會」這場戲精對戲精的大戲，最大的共識，就是推諉卸責給賴清德，還有，讓朱有點氣力打臉主張倒閣的蔣萬安。（資料照）

記者陳杉榮

國內政局正處於一種混亂動盪的狀態，把國會搞得亂七八糟，自作孽不可活的國民黨，正面臨全體區域立委被罷免的危機，朱立倫想方設法尋求外援，以求連任黨主席，連痛罵過國民黨從堅決反共到逢迎親共是精神分裂的黃國昌，都成了朱的救命浮木。「朱黃會」這場戲精對戲精的大戲，最大的共識，就是推諉卸責給賴清德，還有，讓朱有點氣力打臉主張倒閣的蔣萬安。

國民黨要反制大罷免，其實也不是不行，就照規矩來，把罷免連署站排出來，把不用錢的志工找出來，把討厭民進黨的選民簽出來。只要照規矩來，不要抄名冊，以國民黨十五個地方縣市執政、五十二席立委，加上縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長共數千人，罷免綠委第一階段連署區區數千票，根本輕而易舉！為什麼不清清白白做人？循規蹈矩做事？

問題在於，國民黨有歷史悠久又臭不可聞的組織動員文化，這不只是對付他黨競爭者，更多是壓制黨內異議者，以前的黨內選舉大家都是這樣搞的，誰知道這次會出事。這次罷綠出現一千九百多位「死人連署」，都是名冊惹的禍。過去大家批判「不賄選，不會選」，現在依舊「沒名冊，不會簽」，舊習不改，黨工受命，黨部掛帥，好像法院還是國民黨開的，更不把檢察官放在眼裡。

有趣的是，國民黨不是沒有自省的聲音，檢舉柯文哲京華城貪污的是國民黨台北市議員鍾小平，說出傅崐萁選前贈送「修容組」的是鍾小平，說出國民黨青年軍罷綠連署抄襲青工會名冊的，也是鍾小平。可惡的是，宜蘭縣長林姿妙涉貪被判刑都沒黨紀處分，卻有國民黨中常委要提案黨紀處分鍾小平，朱立倫毫無擔當，只能顧左右而言他。

罷綠團體抄名冊違反選罷法、個資法，檢察官盡責查辦，朱立倫卻率眾包圍台北地檢署，蔣萬安也去聲援。這又是荒天下之大唐的事。涉嫌偽造文書的是國民黨的罷團，查對連署資料作出死人連署判定的是台北市選委會，修改選罷法處罰連署造假的是傅崐萁和翁曉玲等立委。蔣萬安和朱立倫在台北地檢署叫囂，叫賴清德出來負責？「做賊喊捉賊」，實在令人作嘔！

凡事都有因果關係，如果不是國民黨傅崐萁在立法院毀憲亂政，碰到中國就腳軟，激怒台灣人，就算柯建銘喊破喉嚨，大罷免也難成氣候。國民黨胡作非為，朱立倫卻告訴台灣人，「這件事民進黨要負責」，這不僅把台灣人都當成笨蛋，還拉著國民黨跟所有台灣人對著幹！

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