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社論》「╳╳同路人」症候群

2025/04/24 05:30

過去一年多，除了藍白國會之亂，「╳╳同路人」紛紛冒出來。（資料照）過去一年多，除了藍白國會之亂，「╳╳同路人」紛紛冒出來。（資料照）

賴總統，卓院長，藍白共憤。但佔有國會優勢，宣稱代表六成民意，憲法明定的倒閣，藍白就是不提這一壺。他們非常清楚，經過一年多的違憲修法、杯葛預算與人事、弱台利中，主流民意已經站在另一邊。何以致之？有位「村長」點破：如果選民認為選國民黨，就是讓它去跟PRC談如何消滅ROC，成就PRC統一大業，誰還會投票給國民黨？「村長」表示：其實國民黨是支持九二共識、維持現狀，但支持者聲量已經被少數支持和平統一的聲量掩蓋，造成台灣大多數人誤以為國民黨會投降、會自己跑去跟北京談和平統一，而國民黨卻又不願意說明白，甚至鷹派支持者還會大聲說，統一有什麼不好？這樣的氛圍，國民黨立委下次會選贏，別傻了！殊不知，「藍營赤化」現象，比他的老實說更嚴重！

另一方面，面對近來的國內政情，民進黨的前正副元首感言：民主真正的內涵，是對少數的聲音也是要尊重、包容，不能說意見不一樣，就是「╳╳同路人」；大罷免的所有苦果全民要承擔，呼籲執政黨要做好、善待在野。他們的想當年，不禁令人想起一段苦澀的歷史。二○○○，時任行政院長的張俊雄，在十月二十七日發表「打造非核家園唯一的選擇」聲明，宣布停止興建核四廠。聲明當天，陳水扁與連戰（佔立院優勢的國民黨主席）會談，於是引爆了政治危機。二○○四，連宋化敵為友，再度挑戰阿扁失敗。二○○五，連戰憤而訪問中國，揭開國共合作、聯共制台序幕。連戰、馬英九到朱立倫、傅崐萁，一路下來都是同路人，李登輝留下來的主流路線，被他們清洗得乾乾淨淨。

前一陣子，「亞亞們」及其聲援者，也是同路人。他們主張應有言論自由，鼓吹「武統台灣」，高喊台灣是「中國台灣省」，維持獨立現狀是自己討打，不能怪解放軍擾台、圍台。慫恿中國攻打台灣，也必須尊重他們的言論自由、尊重包容他們犯了國際公罪嗎？民主，多數決定，尊重少數，有一個基本前提：不論多數、少數、執政、在野，都絕對忠誠於所屬的共同體，不致勾結「境外敵對勢力」，意圖毀滅這個共同體。在台灣享有自由，就必須付出相對的義務。敵對勢力的同路人，厭棄台灣的民主、自由、人權、多元，移民去當「堂堂正正的╳╳人」，享受尊重、包容、言論自由，悉聽尊便，絕對自由。

從未來視角看來，二○二四似乎是個分水嶺。在此之前，不論哪黨執政，朝野激烈攻防，國會上演群架，至少不敢公然「為匪宣傳」。一年多來，朝小野大且「藍營赤化」、白營附隨，則濫用立委職權架空中央、弱化台灣，為「境外敵對勢力」大開終結台灣之門。請注意，他們是國會多數，而他們尊重、包容了少數嗎？那些多數在幹些什麼事？不就是協力北京「以台制台」，癱瘓台灣的反併吞防線，以失敗主義、投降心態、戰爭恐嚇消解台灣人民的保台意志！台灣有「背骨」跟PRC「共謀統一大業」，消滅ROC成為「中國台灣省」，事實上是北京視他們為同路人，不必台灣這邊給他們戴帽子！

過去一年多，除了藍白國會之亂，「╳╳同路人」紛紛冒出來。另外還有一種現象：「離營」的「前綠」，把本土政黨少數執政的被害顛倒為加害，內外敵對勢力樂得據以證明民主進步黨之「民主退步」。那些「前綠」共同之處在於：他們雖從綠營出身，但憾缺乏台灣主體意識，容易在大是大非坎陷。這樣的例子，出現在若干黨外先行者、美麗島世代、辯護律師群。到了現在，當年反抗的威權符號雖經民主浪潮沖刷，兩蔣附隨者卻披上民主外衣，甘為「境外敵對勢力」效犬馬之勞。近年不乏其例，若干「前綠」，一旦發生敵我的辨識障礙，就會出現「╳╳同路人」症候群，而當局者迷，旁觀者清。若被趙少康認證「有民主素養的人」，與施明德、張俊宏、沈富雄、鄭麗文、李永萍、陳文茜、蘇煥智、郭正亮等同榜，可能要擔心而非開心。

大罷免，源自藍白國會之亂，不能倒果為因。死亡連署，不必擺攤也能拿出連署名冊，藍白年輕世代，看不出這種民主實踐的荒謬性，也就罷了。「曾經民主進步者」，也把違法行為淡化成「意見不一樣」，那豈止是價值的墮落？還好，本土年輕世代，對風光過的「離營」前輩，劃清界線沒有懸念，在台灣之路勇往直前。黃捷說的對：台灣是個包容的國家，不論支持什麼黨派都可以，但是台灣人一定要反共，這是台灣生存、民主保衛戰！

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