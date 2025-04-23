自由廣場》積極納管外送平台產業 數發部當仁不讓之責

◎ 馮昌國

外送服務在台灣已是民眾日常生活不可或缺的一環。隨著平台服務普及，產業規模迅速擴大，平台、外送夥伴、消費者與店家之間的互動愈發緊密，政策治理的需求也逐步浮現。近年，不論是合併案引發的市場關注，或報酬、停權、演算法透明化等議題的討論，都指出一個核心問題：台灣外送平台產業，亟需一個具備全局視角的主管機關，作為政策對話與制度演進的穩定錨點。

外送平台業務牽涉多個主管機關。交通部處理運輸、勞動部關注勞動條件、衛福部負責食品安全。這樣的分工，在維護部門權責上各有道理，但在實務運作上卻容易出現治理空窗。舉例而言，平台的數據運用、資訊管理，都與營運密切相關，但目前並無部會具備適切的工具或角色來處理此類數位治理議題。

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平台業者也因此面臨責任邊界不明、標準分歧的困境，一旦面對社會輿論或事件挑戰，即缺乏清晰的政策協商窗口，不僅使產業治理變得碎裂，也不利於建立公平穩定的營運環境。

勞動部負責保障外送員的職業安全與保險制度，也推動多項對話機制與法制化討論，是產業重要的合作夥伴。但若將整體產業監管全數交由勞動部負責，恐將超出其政策工具與組織定位的可及範圍。勞動議題只是平台治理的一部分，對於商業模式發展、資料治理等層面，尚有賴其他部會協力。

交通部則在運價透明與安全規範上做出積極貢獻，但平台營運的核心是數位技術與資訊服務，並非傳統運輸模式。若平台治理過度回到公路運輸管理邏輯，將難以涵蓋數位商業的全貌。

從制度設計來看，數發部不僅是資訊服務業與第三方支付的主管機關，也負責推動數位轉型、平台經濟治理與數據科學管理等新興議題。相較於其他部會，數位部更具備統整平台營運與創新治理需求的政策定位。

在外送平台治理議題上，數發部若能成為主責機關，將可作為跨部會協調的中心，建立穩定政策對口，整合勞動保障、交通安全、資訊安全與消費者信任機制等多元面向。這不僅有助於產業與政府的長期對話，也能為使用者與從業人員建立更清楚的制度預期。

平台產業發展迅速，制度卻往往步伐較慢。這不僅加重業者的合規壓力，也使外送夥伴與消費者面臨制度不確定性。以勞資權益為例，若未有合理且可被信任的透明機制，容易引發誤解與摩擦；又如歐盟對演算法自動化決策的管理，若無對應監理機制，將使治理難以對應科技實務的變化。

平台治理不是單靠一部法律就能完成，而須有政策連貫性的制度設計與協商空間。這樣的角色，數位部已具備條件，也應展現企圖。

主管機關不只是「誰負責處理申訴」的問題，更關係到整個產業的政策定錨。外送平台作為數位經濟的重要構成，值得被納入完整的政策規劃視野中。業界期待政府透過更具系統性、協調性與前瞻性的治理設計，建立穩定的政策協作機制。

我們相信，這對於政府、業者與消費者都是多贏的開始。

（作者是社團法人台灣數位平台經濟協會 監事）

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