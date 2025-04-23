自由廣場》﹙鏗鏘集﹚義氣凜然的罷免v.s.荒腔走板的反罷

◎ 李敏勇

大罷免現象呈現極端的對比：罷藍由公民團體發動，大多為超黨派青年；罷綠則出自中國國民黨黨工，大多為所謂的青年軍。國民黨應想想：為何公民團體甘心承擔且義氣凜然？為何反罷卻只能由青年軍黨工演出？

公民團體為何挺身而出？出於立法院國民黨總召傅崐萁率一群黨籍立委朝共拜見中國政協主席王滬寜後的惡形惡狀、荒腔走板。金溥聰指傅是寄生的病毒，先見之明。

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國民黨青年軍黨工為何要罷免民進黨立委？承自黨意，其中也有人被認爲意在參選公職，初試啼聲，卻狗皮倒灶，看破手腳，甚至瞎搞納粹鬼影，國際撻伐。

公民團體擺攤作業，一步一腳印，行使公民權，成績裴然。反觀藍營反罷，形同報復，抄襲名單，亡故黨員的身分遭濫用，不合格率驚人，終因涉偽造文書、個資法而被告發。

公民團體挺身而出，破除年輕人對政治冷漠的既定看法。這是社會的新力量，顯示年輕公民承擔國家主人的責任，某種程度改變了台灣的政治走向。不只嚴重打擊國民黨，對民進黨也是警告。

國民黨青年軍據說被交付亡故黨員連署名單，被依法究辦，卻反批司法辦藍不辦綠，被罷藍委甚至破口指罵賴清德總統，但這干賴何事？扯什麼「獨裁」？

台灣除了老蔣和小蔣，哪有獨裁者？如今豈有獨裁者存在的社會條件？國民黨從反共轉投親共，反罷不成，又想倒閣亂罷，還胡扯總統一併辭職的違憲誑言，國民黨得敲敲自己腦袋才是！丟臉！丟臉！丟臉！

（作者是詩人）

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