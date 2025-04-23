自由廣場》﹙林保華專欄﹚全民奮起 反共成為台灣共同目標

台灣開展大罷免運動，清除舔共立委，「抗共保台」口號在台灣各個角落響起，日前五萬人的凱道集會，衝刺第二階段罷免連署，情緒熱烈，讓我十分欣慰。

二○○八年十一月，馬英九甫執政就邀中國海協會會長陳雲林來台灣侵門踏戶，且下令隱藏所有國旗不能讓陳雲林看見，於是警察搶旗折旗，連中國送來的熊貓進入台北動物園，為了避免央視拍到大門的國旗，竟還特意取下。這般投降主義行徑引發民眾憤慨，於連戰夜宴陳雲林時，包圍了晶華酒店，直到警察驅散民眾，陳雲林方得脫身。

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為此，我們與李筱峰、高維邦、楊月清等幾位朋友次年成立團體以抗拒共產黨滲透、入侵台灣，並定名為「台灣青年反共救國團」，以示與自刪「反共」兩字的中國青年救國團作根本區別。當時大家都已年過半百，我則已七十，但為了傳承「反共」而不惜一搏。我們也清醒看到，要反共，單靠綠營力量不可能成功，所以把蔣中正的「反共必勝，建國必成」作為口號，主張台獨與華獨（現在稱之為「民國派」）必須團結。除了能力所限，當時時機也未成熟，馬英九舔共真面目尚未完全敗露，中共改革開放騙局仍有人相信，而除了《自由時報》與民視，台灣媒體大都對「反共」避之唯恐不及，導致我們的反共活動收效不大。

二○一四年的太陽花學運與次年的反黑箱課綱，社會仍然迴避「反共」兩字，深恐刺激中共，民進黨執政時也如此。如今，網紅八炯與閩南狼在中國親自接觸到中共的惡質統戰，感受到台灣處境的危機，殺了回馬槍，並在曹興誠鼎力支持與社會呼應下，「反共」才在年輕族群發酵並蔓延開來。但不肖藍委卻以為他們奪權時機已至而胡作非為，讓人民深感亡國危機，深怕生活方式將像香港那般遭共產黨剝奪，於是全民奮起、抗共保台。為此，我們要做最後衝刺，不讓大罷免運動功虧一簣。

國際形勢也發生大變化，川普直接對中共叫板，過去對中共謹小慎微的新加坡，前總理李顯龍的夫人也轉貼習近平所作所為猶似黑幫老大的評論文章，可見中共已走向末日。

台灣青年反共救國團成立以後，我們就遭滲透，包括來自海外。我們向有關方面反映，但不相信台灣的司法，所以沒有公開，有機會再慢慢披露。連長期與中共打過交道的我，也曾上當受騙，所以大家反共的當頭，務必謹記這一點。我們這輩垂垂老矣，盼年輕朋友加油，維護國家主權，維護自由民主家園，把舔共垃圾掃出大門。

（作者林保華為資深時事評論員）

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