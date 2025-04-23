自由廣場》我爸爸 連戰

◎ 李智揚

這五個字，彷彿是一個信號，劃破夜幕，亮出了整場會議真正的主題。

這場聚會談話內容無關基層，也無關民生，而是一場延續。是家族與階級之間，那條從未中斷的線。不是一條歷史的河流，而是一條金鎖鏈，從連家父子手中，完成了從權貴到權貴的交接。

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會議名稱叫「基層民生交流會」，發言語氣卻像「貴族會客室」。當連勝文上台，說出那句「我父親連戰」，「基層」這兩個字，瞬間破功。

什麼是基層？是早上五點半起床去排隊看診的那群人，是為了一餐多加一顆蛋都得猶豫的母親，是走在人行道還要閃過違停車輛的輪椅。那些人，有發言的舞台嗎？有致詞的機會嗎？有誰的父親可以替他們開路？

「我父親連戰」，像是一個毫無羞赧的證明。我可以站在這裡，不是因為我走過來，而是因為我出生在這裡。我不懂民生，不曾代表基層，但我有個好爸爸。

這不是失言，這是寫實。是政壇舞台劇中最誠實的台詞。

它讓我們看清楚，那些高舉交流大旗的活動，其實是「資本與血統」團聚的奢華晚宴，是一場「你爸是誰」的延伸賽事。

連勝文真是個令人開心的角色。不是因為他說得多好，而是因為他說得太真。他不藏，不演，也不矯飾。

他赤裸裸地示範了，這場偽基層的代表秀，誰有資格站在台上。當然，從來不會是基層。

當連勝文說出那句話時，他不是在講一段回憶，他是在戲謔我們：會投胎，最重要。

那一刻，「基層」兩字成為全場最大反諷，而連勝文三個字，則是這場秀的完美註腳。

（作者從事畜牧業）

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