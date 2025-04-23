自由廣場》無聲合影之後 中國國民黨與自我遺失的旅程

◎ 劉哲廷

起初，人們以為那張照片是舊的。畫面中，國民黨副主席連勝文與國台辦主任宋濤並肩而坐，鏡頭裡有一種熟悉的親切感，也有一種說不上來的涼意。有人點開連結，以為是回顧報導，畢竟，這個時間點，這樣的會面，幾乎讓人難以置信。

但那不是過去。而是現在。

這場公開會晤不是突發事件，也不是特立獨行。它更像是國民黨近二十年來路線變化的自然延伸：從反共到親共，再到如今的若無其事。這條路走得並不急，也不吵鬧，它是一場無聲的沉降。

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很多人曾期待黨內會有人質疑，會有辯論、會有抵抗。但這些從未出現。反而出現一致的沉默。是把「交流」當成和平，把「和平」當成理所當然的語言切換。

當我們談論這場路線滑移時，我們其實在談幾個層層堆疊的事實。

首先是國民黨自身的體制文化。威權體系下成長的組織，對內異議的容忍度始終有限。即使進入民主社會，黨內仍習於服從與壓抑。面對路線問題，沒人想要打開那扇門，因為辯論意味著不合群，而不合群在這裡從來不是美德。

再來是語言策略的慢性移動。從連戰赴中、馬英九談判ECFA、馬習會到今天這張合影，每一步都藉「和平」、「務實」為名，讓方向改變看似風平浪靜。這是一種語言上的麻痺，是一種說服自己也說服他人的集體偽裝。

第三，是權力結構內部的交換默契。國民黨的地方組織，誰掌握資源，誰就能存活。於是理念讓位給現實，信仰讓位給利益。沒有人想要為了反對親共而失去政治未來。

更深層的，是國民黨對自身挫敗的錯誤理解。二○○○年失去政權後，黨內不是反省威權包袱與與民眾的距離，而是將敗選歸因於「抗中太烈」。這種自我誤讀導致黨內擁抱中國成為一種求生藥方︰但這藥方，只會讓靈魂更麻木。

最後，是中共對國民黨的長期設計。他們用軟性的方式－－經貿交流、文化互動、儀式邀請－－不斷拉攏、安撫與包裹。國民黨不是被迫投靠，而是逐步適應，甚至享受被肯定的角色。

這一切，讓連勝文的這趟北京行不再是個人決定，而是體制性的產物。他不是偏離路線，而是代表這條路線。他的微笑與沈默，都呼應著黨的姿態。

而至今，國民黨內無人公開譴責此行，也無人願與這趟會面切割。只有一種普遍的冷處理，彷彿只是一則新聞，而非政治選擇。

但我們都知道，這不只是選擇，而是失去︰一個政黨失去自我認同、失去歷史記憶，也失去對支持者的交代能力。

照片仍在網路流傳，但它不再是一張新聞照，而是一次靈魂出走的證明。國民黨或許還會繼續高喊「中華民國」，但它腳下的方向卻越走越遠。

這不僅是背叛，也是遺忘。

（作者是詩人，自由工作者）

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