社論》民主僵局的震盪療法

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行在野領袖峰會，兩人在會中握手、擁抱致意。（記者廖振輝攝）

朱立倫號召，衝北檢、衝北院，把國民黨民眾黨化，但響應的「朱隊友」並不踴躍。蔣市長也來了北檢，卻掀開倒閣的鍋蓋，宣稱是想讓賴總統下台。手段與目的，牛頭不對馬嘴。此議，面對大罷免的藍委，利弊得失明顯不同。或許蔣市長想要安內攘外，客觀上則是自曝不諳後續骨牌效應。反而是，朱立倫、黃國昌比較有現實感，深知一旦按下倒閣鍵，他們這對難兄難弟八成會倒。朱、黃「在野領袖峰會」：倒閣救不了台灣，更無法解決賴總統。戰獨裁卻不敢戰，令戰鬥藍覺得窩囊。

蔣萬安認為，倒閣造成解散國會，正可對賴清德進行一次不信任投票。朱立倫不以為然，宣布四二六凱道集會：「罷免獨裁者、罷免賴清德。」白營響應司法政治化，但倒閣、立院改選萬萬不可，輸人不輸陣拋出立委綁總統一起改選。說法是：一，總統、立委同時選舉，應該是總統、立委全面接受最新民意考驗；二，如果倒閣全面改選，六十天沒立委空窗期，怎麼監督制衡執政黨？蔣的倒閣、立院改選，朱的罷免總統，都有憲法依據。然而，立委、總統一起提前改選，完全是憲法無釐頭，只有四年任滿才能躬逢其盛。白營不是無知而是怯戰，視立委提前改選為畏途。

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大罷免，昨日星星之火，今有燎原之勢。荒腔走板的藍委，現在心裡忐忑不安。最淡定的是白委，因為八位不分區，無法可罷，風涼得很。但，大罷免起風，不少藍委人人自危，加上國民黨主席改選、二○二八黨內卡位戰，政治力學開始有點變化。倒閣，改選，本非蔣市長所能左右，而他卻在北檢登高一呼。這是反攻起點，也是孤注一擲，但願他是謀定而後動，否則既顧人怨，也會受內傷。此外，侯市長，盧市長，沒有響應朱主席衝北檢、衝北院，也沒有熱烈附議蔣市長倒閣論。三位諸侯跟朱主席，四人想的有距離。國民黨大咖，槍口朝賴政府，匕首卻像刺向自己人。

可以想像，相對於蔣市長，朱主席不宜也不會倡議倒閣、立院改選，萬一這個議題失控，暴衝到弄假成真，國會戰情、主席改選可能會煮成一鍋粥。大罷免效應下，國會打掉重練，藍白很可能水降船低，朱主席、韓院長與傅總召、黃附隨風險不小。或許因此，朱主席口頭來個「罷免賴清德」，以示不落蔣後。明眼人不難看穿，此時談罷免總統，多半是假動作。總統、副總統之罷免案，須經立委四分之一之提議、三分之二之同意後提出，並經選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意。故而，只要綠委不同意，罷免總統案只能在立法院白吵。

至於倒閣，假使藍白提案，民進黨應會勉允所請、樂見其成。「總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內，經諮詢立法院院長後，得宣告解散立法院」，「立法院解散後，應於六十日內舉行立法委員選舉，並於選舉結果確認後十日內自行集會，其任期重新起算」，亦即，三個月的震盪療法，長痛不如短痛。唯獨民眾黨，師父弊案纏身、支持度腰斬，本來大罷免置身事外，假使立委改選就池魚遭殃了。其實，罷免總統之外，另一途徑是彈劾總統。但，提案門檻比罷免更高：須經立委二分之一以上之提議、三分之二以上之決議，才能送給司法院大法官審理。更何況，「憲法訴訟法」、大法官人事，已被藍白立委搞到窒礙難行。還有一層問題：必須總統、副總統同時被罷免或彈劾，才會走到補選總統、副總統。

大罷免起風了，賴政府、民進黨以逸待勞。立委、總統提前改選，政治大戲會出現怎樣的劇情？能幫國民黨度過大罷免危機嗎？大家繼續看下去吧。話說回來，反制罷免，死亡連署，朱立倫死挺造假，從面對賴政府、民進黨而言，這是政治操弄司法，一貫的把大罷免政治化，欺騙不明就裡的民眾。另外一個面向，對朱立倫而言，重要性不見得更低，那就是，著眼於黨主席選舉，以及與之連動的二○二八，他必須緊緊抓住「抄名冊」的地方組織，因為他們最清楚黨員在哪裡。這位政治精算師，侯、盧、蔣千萬不要小看。當然，對岸不是局外人，藍白反制大罷免的大動作，似乎也得先看北京的眼色。夏立言、傅崐萁，為朱立倫穿梭請示，國會藍白合成績很「利中」。如今要改變對岸的一盤棋，政協主席王滬寧會做何想？有意挑戰朱立倫的國民黨人，不妨先明察暗訪對岸的棋手，確認國民黨還有多少自主性，省得倒閣不成自己先摔倒。

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