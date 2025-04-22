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自由廣場》（胡，怎麼說）作票被抓、竟變暴民暴衝，下三濫黨！

2025/04/22 05:30

◎ 胡文輝

選舉作票，在任何民主國家都是「零容忍」，因為作票就是殺民主！罷免和選舉一樣，都是人民最基本而重要的權利，罷免當然也不容作票，幽靈連署、偽造連署，都屬變相作票，就是殺民主！

台灣的「作票史」，國民黨當仁不讓就是「作票祖師爺」，只要查詢維基百科作票（做票），一頁頁醜惡作票行徑，都是國民黨幹的。以一九七七年十一月十九日桃園縣長選舉為例，國民黨組織性集體作票被抓到，引起人民憤怒包圍抗議，國民黨當局惱羞成怒竟下令開槍鎮壓，爆發震驚國內外的「中壢事件」。

現在，「作票」重現江湖，國民黨的惡質「作票基因」又作祟，和過去一樣，國民黨輸不起就作票，這次國民黨怕輸了民團對藍委發動的大罷免，懼怕大罷免，嘴巴卻講「以罷制罷」，但傅崐萁們毀憲亂政、禍國殃民的惡事做盡，罷綠委無正當性，無法吸引連署，於是，國民黨祭出偽造連署的「作票」骯髒手段！

什麼時代了？國民黨竟回到過去、還在用作票垃圾步！戶政單位依法行政用電腦比對，往生者「幽靈連署」馬上就被查出，上週國民黨被查到近兩千件，錯假的連署更高達十倍，國民黨涉嫌組織性偽造連署、變本加厲作票！

中選會及戶政單位依法審核，檢調依法偵辦偽造連署，都是維護民主制度的必要手段，國民黨黨魁朱立倫、傅崐萁們、蔣萬安、張善政等人，為掩蓋作票被抓的醜行，竟當遮羞布，率群眾衝撞北檢。「作票黨」變身「暴民黨」，蔣萬安身為台北市長竟變「暴民頭」，挺群眾破柵欄衝撞維安員警，吃定警察部下不敢當場逮捕他。

朱立倫、傅崐萁、黃國昌記得嗎？去年十二月廿日，就是徐巧芯比中指奪得「中指芯」名號、陳玉珍頭盔加鋼鞋踹傷人那天，藍白強硬通過選罷法修正案，新增九十八條之二，「偽造、假冒提議、連署者處五年以下有期徒刑、拘役或處一百萬元以下罰金」，翁曉玲、吳宗憲還得意洋洋警告剛起步的民間罷團，偽造連署罪很重哦！

法是國民黨立的，涉嫌偽造連署的是國民黨，檢調依此法偵辦犯罪的國民黨人，國民黨頭頭們變暴民暴衝，更極盡污衊抹黑台灣政府。這樣的國民黨、這樣的黨魁朱立倫、這樣的市長蔣萬安，無法無天，下三濫！

（作者是資深媒體人）

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